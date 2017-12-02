02 Aralık 2017 Cumartesi

Okullar arası badminton müsabakaları sona erdi

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) tarafından düzenlenen Okullar arası Gençler Badminton müsabakaları son erdi. 27 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda oynanan maçlarda genç erkeklerde Şehit Kemal Özalper Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi, genç kızlarda Atatürk Kız Anadolu Lisesi birinci oldu.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
Okullar arası badminton müsabakaları sona erdi

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları  faaliyet programında yer alan, 27 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan Okullar arası Gençler Badminton müsabakaları sona erdi. Tecde Spor Salonunda yapılan ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Durmuş ÖZGÜL, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın SİNCER, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz YİĞİT, Beden Eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Badminton kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

Erkekler

1. Şehit Kemal Özalper Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi
2. Tecde Anadolu Lisesi
3. Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi
4. Malatya Lisesi

Bayanlar

1. Atatürk Kız Anadolu Lisesi
2. Turgut Özal Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Hafize Özel Kız Teknik ve Meslek Lisesi
4. Malatya Anadolu Lisesi

HABER MERKEZİ

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