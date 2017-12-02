Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 27 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan Okullar arası Gençler Badminton müsabakaları sona erdi. Tecde Spor Salonunda yapılan ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat KILINÇ, Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Durmuş ÖZGÜL, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın SİNCER, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz YİĞİT, Beden Eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Badminton kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:

Erkekler

1. Şehit Kemal Özalper Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi

2. Tecde Anadolu Lisesi

3. Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi

4. Malatya Lisesi

Bayanlar

1. Atatürk Kız Anadolu Lisesi

2. Turgut Özal Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Hafize Özel Kız Teknik ve Meslek Lisesi

4. Malatya Anadolu Lisesi

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