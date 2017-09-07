Okul ihtiyaçları için kırtasiyecilere akın eden veliler; başta okul çantası, defter, kalem, silgi gibi temel ihtiyaçlarını almaya çalışırken, çocuklarının okula eksiksiz bir şeklinde göndermemin hesaplarını yapıyorlar.

YOĞUNLUK BAŞLADI

Kırtasiye yetkilisi Mesut Özdemir, Kurban Bayramı tatilinin ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının başladığını söyledi. Velilerin okulların açılmasına 2 hafta kala şimdiden hazırlıkları tamamlamanın telaşına düştüğünü belirten Özdemir, “18 Eylül itibariyle okullar açılacak, Kurban Bayramı’nın bitmesiyle beraber velilerimiz kırtasiyelere yoğunluk gösteriyor” dedi.

TANIDIK KIRTASİYECİ TERCİH EDİN

Okulların açılmasına doğru yoğunluğun daha da artacağını ifade eden Özdemir, “Tüm mağazalar ve kırtasiyecilerde, okul sezonu başladı. Buradan velilerimiz uyarmak istiyorum. Fiyatta kanmamak istiyorlarsa, herhangi bir üründe mağdur olmamak istiyorlarsa, bu işin erbabı olan noktaları tercih etmeleri gerekiyor. Nasıl bir diyet için doktora gidiyorsanız, bir balık almak için balıkçıya gidiyorsanız, kırtasiye içinde bildiğiniz, tanıdığınız kırtasiyecileri tercih etmeniz gerekiyor” diye konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRETİMLER

Okul öncesi alışverişlerde velilere uyarılarda bulunan Özdemir, “Kırtasiyeciler de hesaplar, AVM’lere göre ya da marketlere göre daha uygun. Merdiven altı üretimi yapılan özellikle yapıştırıcı ve oyun hamurlarında, kanserojen maddeye rastlanıyor. Özellikle anaokulu öncesi sınıflarında öğrencilerin eğitimlerinde kullanılan bu oyun hamurlarının bu nedenle daha güvenilir ve bilindik yerlerden alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

80-100 VE 200 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Okul öncesi alışverişlerde ortalama maliyetler hakkında da bilgiler veren Özdemir, “Ana okuluna gidecek olan bir öğrencinin içerisinde her şeyi dahil 80 TL’ye, orta okula gidecek olan bir öğrencinin de maliyetinin 100 TL olabilir” dedi. Lise öğrencilerinin ise ihtiyaçlarının daha fazla ve çeşitli olması nedeniyle bu maliyetin 200 TL’ye çıkacağını belirten Özdemir, “Okul öncesi alışverişlerde şu anda kampanya yaptık. Tüm ürünlerde fiyatlarımız uygun” diye konuştu.

Özdemir son olarak alışveriş yapacak olan velilerden, C belgesi olan kırtasiye mağazalarında ihtiyaçlarını almalarını istedi.

İHA