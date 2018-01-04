Her yıl bir köy okuluna kütüphane kuran kırtasiye sahipleri bu yıl da ilçenin Kurşunlu Yatılı Bölge Okulu’na kütüphane kurdu. Kurulan kütüphaneye 3 bin kitap, 3 bilgisayar, 2 yazıcı, akıl oyunları ve 50 adet futbol topu kazandırıldı.

Açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gökhan Kozat yaptı; “Okulumuza bu kütüphaneyi kazandıranlara ve vesile olanlara çok teşekkür ediyor” dedi.

ÇAĞDAŞ TOPLUMLAR ÇAĞDAŞ BİREYLERDEN OLUŞUR

Daha sonra konuşma yapan Hekimhan Belediye başkan yardımcısı Metin Şahin, “Çağdaş toplumlar çağdaş bireylerden oluşur. Bu çağdaş bireylerin oluşumu içinde eğitimli insanların yetişmesi gerekiyor. Burada Sebahattin Bey öğretmen kökenli olduğu için Anadolu’nun en ucra köşelerine kütüphaneler açıyor. Buna vesile olan Cumali beye ve öncülük eden Belediye başkanımız Aliseydi Millioğulları’na teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız da bugün burada olmayı çok istiyordu. Ancak görevi icabı Ankara’da bulunuyor. Sonuç olarak eğitime ve sağlığa yapılan yatırımlar en büyük yatırımdır. Bu sebeple kendilerini kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Programa Hayır sahipleri Sebahattin Çapar ve oğlu Eren Erdal Çapar, Hekimhan Belediye Başkan yardımcısı Metin Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gökhan Kozat, Okul Müdürü Davut Güney ve öğretmenler katıldı.

HABER MERKEZİ