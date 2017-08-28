28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Okul servislerinde hijyen!

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de anaokulu öğrencisi küçük Alperen'in okul servisi içinde unutularak hayatını kaybetmesi ve okulların açılmasının yaklaşmasıyla birlikte gözler öğrenci servislerine çevrildi. Her yıl gündeme gelen servis ücretleri yanında, bu yıl güvenlik ve hijyen konusunun da öne çıktığı gözlendi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:04
Okul servislerinde hijyen!

  Çocukların aileleri için en değerli varlıkları adeta gözbebekleri olduğunu ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Okul servislerinde mutlaka denetimli hijyen sağlanmalıdır, çocuklar hastalık kapabiliyorlar" dedi. Ağaoğlu, "Özellikle anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocukların vücut dirençleri düşük olduğundan bulaşıcı virüslere karşı savunmasız durumdalar. Okul servisinde bulunan viral hastalıklı bir çocuğun oturduğu koltuk ve araç içine bulaştırdığı hastalık virüsleri çok kolay diğer çocuklara geçip hastalanmalarına yol açabiliyor. Bununla ilgili mevzuat oluşturulup, belirli periyotlarda araçların dezenfekte edilmesi ve bu işlemde kullanılan kimyasalların da insan sağlığına zararsız olması gerekir" diye konuştu.

Okul servislerinde antibakteriyel detaylı iç temizlik yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Deneyici, “Okul servisleri, otomobillere oranla daha büyük tehlikeler içeriyor. Çünkü alan olarak daha büyük ve içi daha çok kirleniyor. Üstelik en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız içinde zaman geçiriyor. Antibakteriyel detaylı iç temizlik uygulaması otomobillerde altı ayda bir, okul servislerinde ise üç ayda bir mutlaka yapılmalıdır” ifadelerinde bulundu.

İHA
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