24 Mayıs 2017 Çarşamba

Okul servisi otomobile çarptı: 1 yaralı

Malatya’da servis minibüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:45
Okul servisi otomobile çarptı: 1 yaralı
  Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Çilesiz Mahallesi Kayısı Araştırma Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. 44 S 0496 plakalı öğrenci servisi, kavşağı dönerken 44 NK 706 plakalı otomobile çarptı. Trafik kazasında yaralanan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında, minik öğrenciler büyük panik yaşarken olay yerine gelen başka bir servis aracı ile öğrenciler okullarına gitti.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
İHA
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