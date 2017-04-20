20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce Ekim, Ocak ve Mart aylarında 3'er ay süreyle uzatılmıştı. OHAL'in 4’üncü kez 3 ay daha uzatılmasıyla 20 Temmuz 2016'da başlayan uygulama 13 ayı tamamlamış olacak.

DÜNDEN İTİBAREN…

Türkiye genelinde uygulanan OHAL'in, 19 Nisan'dan (dün) itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, Türkiye'de devam eden OHAL uygulamasının, dün saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere, 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının, TBMM Genel Kurulu'nda da onaylandığı belirtildi.

OHAL NEDİR?

Peki, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ askeri darbe girişiminin ardından adını duyduğumuz OHAL nedir?

Olağanüstü hal (OHAL), ülkelerde doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve ağır ekonomik kriz gibi durumların oluşmasıyla bu sorunların düzeltilmesi için ilan edilen ve uygulanacak hükümleri belirleyen kararlar tümüdür. Olağanüstü hâl, 27 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" olarak nitelendirilen durumlardır. Bu hâllerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.

TÜRKAN YILDIZ