Diğer üyeler ise, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Danıştay Teknik Hakimi Murat Aytaç, Ceza ve Tevkit Evleri Genel Müdür Daire Başkanı Esat Işık, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Salih Tanrıkulu’ndan oluştu.

SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR?

Selahaddin Menteş, 3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesi’nde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı. 2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı. 2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü. 2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. 2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı. Son olarak 2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

YENİ KURULAN KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan KHK’larla tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verebilecek. Komisyon ayrıca kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek.

TAHİR ÖZÇELİK