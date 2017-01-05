AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, 3 ay daha uzatılan OHAL’i BUSABAH’a değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kahtalı, OHAL’in bir gereklilik olduğunu söyledi. OHAL’in bir an önce sonlanması için de gayret ettiklerini ifade eden Başkan Kahtalı, “Ülkemiz 15 Temmuz’dan beri sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor, bu sürecin bir an önce sonlanması için de gayret ediyoruz. Tabi OHAL de bugün(dün) itibariyle Meclisten geçmiş ve 3 ayda uzatılmış oldu” dedi.

İl Başkanı Hakan Kâhtalı, OHAL’in getirisinin de, sıkıntısının da var olduğunu belirterek, yasalara göre, bu tür durumlarda hukukun daha rahat işleyebilmesi ve sorguların daha iyi yapılabilmesi için OHL’in gerekli olduğunu ve Hükümetin bu yüzden böyle bir karar alıp Meclise sunduğunu söyledi.

250’YE YAKIN ŞEHİT VERDİK

Avrupa’da da benzer durumların olduğunu, bazı olaylardan dolayı yıllardır Fransa’nın OHAL sürecini uzatıp devam ettirdiğini hatırlatan Kâhtalı, şöyle şunları kaydetti:

“Bizim başımızdan daha büyük bir olay geçti 250’ye yakın şehit verdik, binlerce insanımız yaralanıp gazi oldu. Memleketin parçalanıp bölünmesi için uğraşan ihanet şebekelerine yol açmak için bir girişimdi bu. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele edebilmek için OHAL sürecinin devam etmesi gerekiyor. Ülkemiz ve 79 milyon insanımız için gerekli bir şey yoksa keyfiyetten dolayı yapılmış bir şey değil.”

CHP İLE HDP BERABER İŞ TUTUYOR

CHP ve HDP’nin OHAL’e karşı çıkması hakkında da konuşan Kahtalı, “Bugüne kadar ülkemiz için yapılan her yatırımın karşısında durdular. Zaten bir tanesi terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir parti, diğeri de maalesef onlara çanak tutan ve destek veren bir siyasi parti. Ana muhalefet partisi şu anda HDP ile beraber iş tutuyor. Bugün milletin menfaatine olacak, huzurunu tesis edebilmek için yaptığımız gayretleri görmezden gelerek, OHAL’in kaldırılmasını HDP ile iş tutarak kamuoyuyla paylaşıyor. Bu, onlar için normal. Zaten bugüne kadarki zihniyetleri de buydu. Her zaman halka rağmen siyaset yapıp, hiçbir zaman halkın yanında olmadılar. Bundan sonra da olacaklarını pek beklemiyorum. Allah ıslah etsin diyorum” diye konuştu.

İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ

CHP’li bazı milletvekillerinin ‘OHAL sürecinin devletin itibarını zedelediği’ sözleri için ise Başkan Kahtalı, “Eğer bu itibar zedeliyorsa Fransa’da da yıllardır devam ediyor ve kaldı ki başlarından böyle bir darbe de geçmiş değil. Az önce de belirttiğim gibi, biz yüzlerce şehit verdik. Bu terör örgütlerinin ağababalarının kim olduğunu, kimlere maşalık ettiklerini de çok iyi biliyoruz. O yüzden bu mücadelemiz tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Bunun için yapılması gereken ne varsa onların hepsini yapacağız. Bunu CHP ve HDP istemese de biz yapacağız” ifadelerini kullandı.

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

“Amerika ve bunlara destek veren kim varsa bunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım da her defasında açık şekilde bu destekçileri bildiklerini ve bu ülkede teröristleri barındırmayacağımızı yineliyorlar” diyen Hakan Kahtalı, “Tabi 19 yıldır FETÖ’nün başı ABD’nin elinde bulunuyor ve Pensilvanya’da barındırıyorlar. İadesini talep etmemize rağmen, uluslararası antlaşmalara uyup iade etmediler. Bu ülkeyi Suriyeleştirmek, iç karışıklık çıkartmak, Irak gibi yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

ZOR GÜNLERİN ÖMRÜ ÇOK KISA

Kâhtalı, “Birlikte vatanımızı zalimlere karşı koruyacağız. Bu zor ve dar günlerin ömrü çok kısa, Allah nasip ederse ülkemiz hızla büyümeye ve yatırımlarına devam edecek. Onlar istemese de bizler birlik ve beraberliğimizi her zaman test edeceğiz” diye konuştu.





MUTLU SARIGÜL