Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Malatya Şubesi, dün 7. Uluslararası Eğitim Konferansı gerçekleştirdi. Bir otelde gerçekleştirilen konferansta ‘Muallimden Öğretmene, Öğretmen Yetiştirme, Okul Öncesi terbiye, Sosyal Medyanın Eğitime Etkisi’ konuları anlatıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlanan konferansa İnönü Üniversitesi akademisyenleri başta olmak üzere, Malatya’da görev yapan birçok öğretmen katıldı.

Konferansta ilk konuşmayı ÖĞ-DER Malatya Şube Başkanı Ramazan Güllüoğlu yaptı. Güllüoğlu, konferansta bu yıl öğretmen eğitimi, okul öncesi terbiye, sosyal medya ve eğitim gibi konuların ele alınacağını kaydederek, konferansın yurt çapında devam ettiğini söyledi.

ÇALIŞAN İNSANLAR OLMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Şuurlu Öğretmenler Derneği olarak 12 yıldır Türkiye’de eğitimle ilgili çalışmalar yapmaya gayret sarf ettiklerini dile getiren Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü ise, “Milli Eğitim nezdinde Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ile ilgili yaptığı çalışmalarda, kitaplarda, müfredatlarda, öğretmen atamalarında, öğretmen yetiştirilmesinde, eksik gördüğümüz yanlış gördüğümüz şeylere hatırlatmaya ve düzeltilmesi için onlara bilgi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında öğretmenlerin iyi öğretmen olarak yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Ayrıca derse giren öğretmenin derse girerken öğretmenliğin parayla yapılacak bir iş olarak görmemesi için uğraşıyoruz. Öğretmenlik eğitimcilik, muallimliktir. Ve kâinatın muallimi olan Hz Peygamber Aleyhis-Selatu ve Selamın mirasçısı olmaktır. O zaman biz öğretmenleri bir muallim olarak peygamber mesleğini icra eden insanlar olarak derse girerken, ek ders hesabı yapmadan dünyavileşmeden, öğrenciyi bilimle donatmak için çalışan insanlar olması için uğraşıyoruz” diye konuştu.

MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI DÜNYADA SÖZ SAHİBİYDİ

Eğitimin iyi insan yetiştirme mesleği olduğunu söyleyen Sürücü, “Bu konuda eksik olan arkadaşlarımız varsa eksiğini hatırlatmayı, eksiğini olmayanları motive etmektir gayretimiz. Eğitim insan yetiştirmede iyi insan yetiştirme mesleğidir. Eğitim sadece öğrencinin kafasına Bilgi yığmak değildir. Sadece öğrencinin zihnine birçok şeyi depolamak değildir. Eğitim insanın aklıyla kalbini doğru çizgide çalışır hale getirmektir. İlim de zaten budur. Biz 200 yıldır insanımızın aklıyla kalbini birbirinden koparmışız. Batılılaşacağız, diye Batı'yı taklit ederken aklını kalpten koparıp kalbin önüne koyup, her şeyi aklın başarısına bağlanmışız. O gün bugündür maalesef aşağıya doğru iniyoruz. 250 yıl önce Müslüman bilim adamları dünyada söz sahibiydi. Ama bugün Müslüman ilim adamları da Müslüman yöneticiler de dünyada söz söyleyenlerin peşinden gider hale geldi. Burada bir yanlışlık var bir eksiklik var. Bu eksikliğin temeli de eğitimde yatıyor” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL