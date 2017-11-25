24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğretmenler Gülcan Gökçe ve Mehmet Karakuş, Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret ettiler. Bu önemli gün dolayısıyla Vali Kaban, Milli Eğitim Müdürü Tatlı ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette ilk konuşmayı Hayretttin Sönmezay İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinde Gülcan Gökçe yaptı. Gökçe, Öğretmenler Günü’nün kendileri için özel bir gün olduğunu dile getirerek, çok mutlu olduklarını söyledi.

GENÇ NESİLLERİ YETİŞTİRECEĞİZ

Öğretmenler Gününü kutlayan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “Bugün Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği gündür. Bugünü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bizler bu ülkenin geleceğini şekillendirecek, ülkenin geleceğine güvenle yarına taşıyacak genç nesilleri yetiştireceğiz. Öğretmenlerimiz bunun için gayret ve çaba sarf ediyor. Sizlerin desteği ve sizlerin riyaset-i ile inşallah Malatya ilinde tüm öğretmenlerimiz bu gaye çerçevesinde vazifelerini ifade edeceklerdir” diye konuştu.

AİLE SAHİBİ OLMASINDA ÖNEMLİ BİR ETKEN

Öğretmenlerin hayattaki yerinin inkar edilemeyeceğini belirten Vali Kaban, “Bu anlamda hiç kimse yoktur ki öğretmeninden bir şey almamış olsun. Ve bu aldığı şey onu hayata bağlayan bunun hayat içerisindeki duruşunu, tavrını bir sonraki evrede, bir aile babası oluşunu, bir aile sahibi oluşunu belirleyen önemli bir etken olmasıdır. Bu anlamda öğretmenlerimizin hayatımızdaki yeri inkâr edilemeyecek, hiç kimsenin anmadan geçemeyeceği çok önemli bir husustur. Şu gün eğer biz insanlık olarak dijital bir çağa ulaşabilmişsek bunun ilk kaynakları olan bugün artık mağara resmi dediğimiz dönemdeki insanoğlunun bir sonraki evreye kendini aktarma, taşıma, kendini ifade etme ve bildiği, gördüğü, oluşturduğu bir kültürü bir sonra nesle aktarabilme kabiliyeti açısından o günden bugüne kadar geçen süreç bütün evreleri ile aslında bir eğitim faaliyetidir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL