30 Kasım 2017 Perşembe

Öğretmenlere karanfilli jest

24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü etkinliklerine nokta konulmadı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:09
Öğretmenlere karanfilli jest

  Özel bir Okul Müdürü Ahmet Günay, Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirildiğini belirterek, okullarında görev yapan öğretmelere karanfil dağıtımından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Günay, bu jestlerinden dolayı Başkan Çakır nezdinde tüm Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personellerine teşekkür etti.

Ulaşım Hizmetleri Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü personelleri ise, özellikle öğrencilerin can güvenliği noktasında yaptıkları denetimler sırasında kendilerine yardımcı olan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü’nü kutlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Böylesine zor bir görevi yerine getirmekte olan öğretmenlerimize teşekkür etmek ve günlerini kutlamak istedik” dediler.

HABER MERKEZİ
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