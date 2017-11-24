24 Kasım 2017 Cuma

Öğretmenler toplum mimarlarıdır

Vali Ali Kaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, “Öğretmenler, kadim zamanın günümüze taşıdığı ilim, irfan ve ahlâk birikimini çağın bilgisiyle harmanlayarak inanmayı, başarmayı, ahlaklı olmayı ve insana dair bütün erdemleri azim ve fedakârlıkla istikbalimiz olan çocuklarımıza öğretme çabası gösteren toplum mimarlarıdır” dedi.

24 Kasım 2017 Cuma 11:21
Öğretmenler toplum mimarlarıdır

  Vali Kaban mesajının devamında, “Ailelerinden sonra belki de öğrencilerin en önemli rol modeli öğretmenlerdir. Öğretmenler ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, bilgiyi aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşmayı ve onu paylaşmayı öğreten ve görevini icra ederken her türlü fedakârlığı sergileyen münevver insanlardır. Bu anlamda ülkemizin geleceğini teminat altına almak hususunda en önemli görevlerden biri hiç şüphesiz öğretmenlerimize düşmektedir” ifadelerinde bulundu.

 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

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