Vali Kaban mesajının devamında, “Ailelerinden sonra belki de öğrencilerin en önemli rol modeli öğretmenlerdir. Öğretmenler ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, bilgiyi aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşmayı ve onu paylaşmayı öğreten ve görevini icra ederken her türlü fedakârlığı sergileyen münevver insanlardır. Bu anlamda ülkemizin geleceğini teminat altına almak hususunda en önemli görevlerden biri hiç şüphesiz öğretmenlerimize düşmektedir” ifadelerinde bulundu.
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