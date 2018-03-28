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ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu öğretmenlerden en az bin öğretmeni de Van’a gönderme konusunda mutabakata vardık” dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu öğretmenlerden en az bin öğretmeni de Van’a gönderme konusunda mutabakata vardık” dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 17:29
ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ

Sabah saatlerinde Van’a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Van kahvaltısı yaptıktan sonra Van Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Murat Zorluoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Yılmaz, daha sonra Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen ‘İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere bir değerlendirmede bulunan Bakan Yılmaz, Van’ın yarınını daha iyi yapmanın eğitimin kalitesinden geçtiğini belirterek, “Bunun için olmazsa olmaz unsurlardan birisi, evlatlarımızın sağlıklı bir okulda, sağlıklı bir çevrede eğitim almasını sağlamaktır. Bunun için halihazırda Van’da 53 projemiz devam ediyor. Allah nasip ederse bunu en kısa zamanda tamamlayacağız. Bunun yanında öğrencilerimizin yarıya yakını ikili eğitim almakta. Bu da eğitimin kalitesini düşürüyor. Ancak gerek okul yapacağımız arazileri, gerekse hangi projeyi uygulayacağımızı belirledik. Önümüzdeki dönemde 2019 yılının sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayıp Van’da tekli eğitime geçmek istiyoruz. Van, büyük şehirlerden herhalde ilk önce geçecek illerden birisi olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Türkiye’de eğitime toplam 60 milyar TL üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Yılmaz, “Van’a yaptığımız yatırım da 2 milyara yakın. Dolayısıyla Türkiye’nin tamamına yapmış olduğumuz yatırımın 30’da birini Van’a gerçekleştirdik. Van’da 2002 yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 52 iken, bugün 28’e düştü. Ortaöğretimlerde derslik başına düşen öğrenci sayısı 39 iken, bugün 26’ya düştü. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 35 iken, şimdi ilkokullarda 20’ye düştü. 2002 yılında 6 bin 136 öğretmen varken, şimdi ise 16 bin 329 öğretmenimiz var. Yani yaklaşık 3 kata yaklaştık. 3 bin 800 dersliğimiz varken, şimdi 11 bin 796 dersliğimiz var. Şu anda Van’da ilköğretimde 331 bin öğrencimiz, üniversitemizde de 33 bine yakın öğrencimiz var. İnşallah okul öncesi eğitimden başlayarak yükseköğretimin sonuna kadar bu bölgedeki insanların istediği eğitim hizmetini yerinde alabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah nasip ederse devam eden yatırımlar tamamlandıktan sonra eğitimin kalitesini arttırmak için hep beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılması olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bunu azalmak için daha çok öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda yaklaşık 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Yeni bir öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Bu öğretmenlerden en az bin öğretmeni de Van’a gönderme konusunda mutabakata vardık” şeklinde konuştu. Bakan Yılmaz, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığına geçti. 

İHA

Son Güncelleme: 28.03.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
öğretmen AtamasıIsmet Yılmaz
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