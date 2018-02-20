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ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvurusuna ilişkin duyuruyu yayınlandı. Ön başvurular 2 Mart, sözlü sınavlar ise 16 Mart tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvurusuna ilişkin duyuruyu yayınlandı. Ön başvurular 2 Mart, sözlü sınavlar ise 16 Mart tarihinde yapılacak.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 12:37
ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN DUYURU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması amacıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. MEB, 2018 Mart sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yayımladı. Sözleşmeli öğretmenliğe ön başvurular 2 Mart tarihinde alınacak. Sözlü sınav merkezleri aynı gün ilan edilecek ve sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta alınacak. Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart'ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınava başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. (İHA)

İHA

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Milli Eğitim Bakanlığı2018 Yılı Sözleşmeli öğretmenlik BaşvurusuDuyuru Yayınladı
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