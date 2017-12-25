25 Aralık 2017 Pazartesi

“Öğrenmek mecburiyetindeyiz”

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, “Müslümanlık ve Müslüman olmak imtiyaz değildir. Okumak, çalışmak ilim öğrenmek mecburiyetindeyiz” dedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:07
“Öğrenmek mecburiyetindeyiz”

  Malatya İlim Yayma Cemiyeti tarafından organize edilen dua programında Kudüs ve dünya Müslümanları unutulmadı. Yeni Cami’de gerçekleştirilen dua programına Vali Ali Kaban, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, Malatya İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa Özkan, Müftü Yardımcısı M. Emin Yılmaz ile cami cemaati katıldı.

Programda İl Müftüsü Ümit Çimen dua etti. Duadan sonra konuşan Müftü Çimen, Allah’ın ilk emrinin okumak olduğunu anımsattı.

DİK DURMAK ÖNEMLİDİR
  Müftü Çimen, “Müslümanlık ve Müslüman olmak imtiyaz değildir. Okumak, çalışmak ilim öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ayakları yere sağlam basmak bilgi üretmek ve çalışmakla olur. Dünya imtihan yeridir. Üzerinde nur da var, kir de var. Dik durmak önemlidir” ifadelerini kullandı. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahMALATYA İL MÜFTÜSÜ ÜMİT ÇİMEN

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