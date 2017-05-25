Toplum Destekli Polis Büro Amirliği yetkililerinden alınan bilgilere göre, standa gelen vatandaşlara karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili gerek kurum içi gerekse kurum dışı yönlendirmeler yapılıyor. Ayrıca evden hırsızlık, telefon dolandırıcılığı, internet güvenliği, sanal ortamlarda işlenen suçlar hakkında bilgilendirmeler yapılarak vatandaşların daha dikkatli olması hususunda uyarılarda bulunuluyor. Standı ziyaret eden lise ve üniversite öğrencilerine polislik mesleği tanıtılıyor, polislik mesleği ile ilgili sorular cevaplandırılıyor.

ÇİFT YÖNLÜ, ETKİN İLETİŞİM SAĞLANIYOR

Genel olarak toplum ve polis arasında çift yönlü etkin bir iletişimi sağlayarak suçla mücadeleyi toplumun geneline yaygınlaştırmak hedefleniyor. Suç önleme faaliyetleri ve düzensizliklerin giderilmesi çerçevesinde toplumdan polise bilgi akışının artmasına imkan sağlamaya çalışıyor. Suç mağduriyetlerinin azaltılması ve suç mağdurlarının bilinçlendirilmesine ilişkin suçla mücadele odaklı çalışmalar yapılması için imkânlar sunuluyor.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetleri kapsamında, sosyal duyarlılığı ve farkındalığı artırmaya, çocukları ve gençleri suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumaya, aileleri çocukların maruz kalabileceği tehlikeler konusunda bilgilendirmeye, bireylerin güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirilmesine ve toplumda güveni artırmaya yönelik ilgili paydaşların katılımıyla birçok proje uygulanıyor veya yaşama geçiriliyor.

Bu kapsamda Huzur Kenti Malatya’da komşuluğun önemi ve komşuluk ile güvenlik arasındaki ilişki vatandaşlara aktarılıyor. Şenlikte açılan diğer stantlar ziyaret edilerek bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak broşür dağıtımı yapılıyor.













ÖMER ALİ DELİBAŞ