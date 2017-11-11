11 Kasım 2017 Cumartesi

ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Battalgazi Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Oyuncak Kardeşliği ve Kitap Arkadaşlığı Projesi’, kırsal mahallelerdeki okullarda bulunan öğrencilerin mutluluğuna mutluluk katıyor. Bu kapsamda Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından Yaygın İlk ve Ortaokulu öğrencilerine, Atatürk Ortaokulu tarafından da Kanuni İlkokulu öğrencilerine oyuncak ve kitap hediye edildi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:35
ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

  Battalgazi Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Oyuncak Kardeşliği ve Kitap Arkadaşlığı Projesi’, öğrenciler arasında gönül köprüleri kuruyor. Proje kapsamında şehir merkezinde bulunan okullarda okuyan öğrenciler, kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenci arkadaşlarına oyuncak ve kitap hediye ederek, toplumsal bütünlüğün çimentosunu oluşturuyor. Fatih İlkokulu öğrencileri, Yaygın İlk ve Orta Okulu öğrencilerine proje kapsamında oyuncak ve kitap hediye etti. Öğrenciler arasında hediyeleşme esnasında yaşanan mutluluk tablosu, dikkatlerden kaçmadı. Yaygın İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Şeker, Oyuncak Kardeşliği Projesi’nin önemine dikkat çekerek, “Bugün Battalgazi Belediyemizin düzenlediği ‘Oyuncak Kardeşliği ve Kitap Arkadaşlığı Projesi’ ile ilgili Fatih İlkokulunu misafir ettik. Tüm öğrencilerimize hediyeler getirdiler, hepsine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada biz köy okuluyuz ama çarşıdaki çocukların nasıl bir ortamda bulunduklarını biraz daha sezinlediler. Bu tür etkinlikler çarşıdaki okullarla kaynaşmamız için çok büyük faydası olacağını tahmin ediyorum” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ
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