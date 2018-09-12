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Öğrencilerin kırtasiye masrafı yüzde 30 arttı

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül’de başlıyor. Veliler ise alışveriş telaşında. Hem anne babalar hem de okullar öğrencilere güvenilir malzeme sunmak istiyor. Diğer yandan doların artmasına bağlı olarak yükselen fiyatlar nedeniyle kaliteli ürünü hesaplı olarak almak öncelikli duruma geliyor.

Öğrencilerin kırtasiye masrafı yüzde 30 arttı

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül’de başlıyor. Veliler ise alışveriş telaşında. Hem anne babalar hem de okullar öğrencilere güvenilir malzeme sunmak istiyor. Diğer yandan doların artmasına bağlı olarak yükselen fiyatlar nedeniyle kaliteli ürünü hesaplı olarak almak öncelikli duruma geliyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:17
Öğrencilerin kırtasiye masrafı yüzde 30 arttı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül’de başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da anne-babaları alışveriş telaşı sardı. Velilerin önceliği çocuklarına kaliteli, güvenilir aynı zamanda hesaplı ürünler alabilmek.

Bu yıl yaklaşık 18 milyon öğrencinin okul hayatına başlaması bekleniyor. Maliyetlere bakıldığında en çok masraf okul öncesi dönemindeki çocuklar için yapılacak.

500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Okul öncesi öğrencilerin kırtasiye masrafı 330 ila 650 lira arasında değişirken ilköğretim çağındakiler için 250 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkıyor. Ortaöğretimde ise bu fiyat 165 ila 425 lira arasında. Geçen yıla bakarak kıyaslama yapıldığında doların da etkisiyle bu sene yüzde 30 civarında bir artış görünüyor.

1 MİLYON ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR

Kırtasiye masraflarını yapanlar sadece veliler ve öğrenciler değil. Okulların açılmasının yaklaşmasıyla eğitim sektörü de alışverişe hız veriyor. 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 10 bin 482 okul öncesi, 25 bin 308 ilkokul, 18 bin 643 ortaokul ve 11 bin 360 lise olmak üzere toplam 65 bin 793 okul bulunuyor. Bu okullarda ise 1 milyon 61 bin 989 öğretmen görev yapıyor.

Okulların ve öğretmenlerin en çok kullandığı kırtasiye ürünleri arasında ise tahta kalemi, kaşe, telli dosya, cetvel, delgeç ve bant… Bunlar dışında broşür, baskılı defter, kartvizit, antetli kağıt, bloknot ve afiş gibi baskı malzemelerinin de en önemli kalemlerden olduğu ifade ediliyor. Bir okulun yıllık baskı, kırtasiye masrafı ise 50 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
Kırtasiye
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