Tarihi Malatya’dan daha eski olan Akçadağ, hem tarihi hem de eğitim ve kültür olarak Malatya’nın en önemli ilçelerinden birisi. Yetiştirdiği insanlar bakımından da önemli olan Akçadağ bazı zamanlarda insanlarıyla da güzel sözler ve fıkralara da konu olmuştur. Peki, öğrencilerin gözünde Akçadağ’ın tanımı nedir? İşte cevabı:

“AKÇADAĞ’IN DÜZÜNE GÜLÜM OY OY”

“-Yüzyıllardır eskimeyen komşulukların içinde yaşayıp on yılda eskiyen apartmanlarda yaşamaktır. -Düğünlerin, mevlitlerin ardından yapılan etli pilav kokusudur. -Evinde pişen bir tas çorbayı, komşusuyla paylaşmaktır. -Herhangi bir ortama girdiğinde, tanıdık tanımadık herkesin sana ‘Selamın Aleykum’ demesidir. -Yazın tek katlı, kışın TOKİ’li evde yaşamaktır. -Adıyamanlı işçilerle kayısı konuşmaktır. -Sebepsiz yere ‘Akçadağ’ın düzüne gülüm oy oy…’ türküsünü mırıldanmaktır. -Sobalı bir odada ailen ile içini ısıtmaktır. -Pilav kokusu sinmiş caddelerde taş aramaktır. -Mustafa ve Ramazan’ın ilçeyi kazadan beladan korumasıdır.

AZ DA GALDIK DÜŞİYDİK!

–‘ Ula yine bu sene uçak düştü mü?’ sorusuna cevap aramaktır. -Şeytan Çarşısında rahmetli muhabbetler yapmaktır. – ‘Bah hele’ ile başlayan çözümlü cümleler kurmaktır. -Levent Vadisi’ne giden bir Akçadağlının ‘Ulaa niynedik de geldik, az da galdık düşiydik!’ demesidir. -Kirvelerle maç yapmaktır. -Süleyman Demir’in kitabından Akçadağ’ı öğrenmektir. – ‘İtin baaa hırlaya’ deyimini her sokakta duymaktır. -Alışveriş yaparken ‘Sen kimin çocuğusun?’ diye başlayan ve istenen ürün yerine ailesel bilgi almaktır. -Yolda görülen her yabancıya ‘Allah’ını seversen gel bi yemeğimizi ye hele’ denmesidir. -Akçadağ’da yaşamak, küçük bir ilçenin koca yürekli insanları olmaktır… -Akçadağ 44,5 ilçe demektir.”

MUTLU SARIGÜL