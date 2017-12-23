Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce il genelindeki ilkokulların çevresinde başlatılan ‘’Trafik Güvenliği’’ projesi çalışmaları, yoğun bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında öncelikle merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde bulunan toplam 168 ilkokulun çevresi, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenerek gerekli tedbirler değerlendirildi.

İlkokul öğrencilerinin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, trafik levhası, yaya geçit çizgileri ve hız kesici kasis gibi trafik işaret ve işaretlemelerinin yapımına başlandı.

144 ADET YAYA GEÇİT ÇİZGİSİ

Trafik Güvenliği Projesi kapsamında toplamda 144 adet yaya geçit çizgisi, 280 adet trafik levhası, 29 adet yükseltilmiş hız kesici özellikli yaya geçidi, 53 adet kauçuk hız kesici kasis yapılması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar aynı zamanda Karayolu standartları ve UKOME kararlarına uygun bir şekilde yapılıyor.

İHA