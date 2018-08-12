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ÖĞRENCİLERE YKS REHBERLİĞİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi YKS sonuçlarına göre rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

ÖĞRENCİLERE YKS REHBERLİĞİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi YKS sonuçlarına göre rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:18
ÖĞRENCİLERE YKS REHBERLİĞİ

Sanat Sokağı’nda bulunan Gençlik Merkezinde Psikolojik Danışman, Rehberlik ve Eğitim Koçu Mücahit Şahintürk tarafından YKS ve AYT sınav sonuçları ve sıralamalarına göre gençlerin tercih yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, tercih işlemlerinde izlemeleri gereken yolları, sıralamalarına göre gelebilecek bölümler hakkında gençleri bilgilendirme eğitimleri yaptı.

KAFALARDAKİ SORULARI CEVAPLADIK

Şahintürk, “Bu sene sınav sisteminin değişmesiyle öğrencilerin kafasında birçok soru işaretleri oluştu. Biz burada öğrenci kardeşlerimizin kafasındaki soruların cevaplarını birlikte aradık. Tercihlerini yapmak yerine okumak istedikleri bölümler hakkında bilgilendirme yaptık ve tercihlerinde nelerin önemli olduğunu vurguladık” ifadesini kulandı.

Rehberlik hizmetinden faydalanan gençlik merkezi üyelerinden Burak Levent, “Üniversite okuma hayalim için bir yıl düzenli ders çalıştım sınav sisteminin değişmesi kafamızı karıştırmaya sebep olsa da ders çalışmaktan, hayallerimden vazgeçmedim. Sınava girdim ortalama bir sonuç aldım. Burada verilen rehberlik eğitimiyle okumak istediğim bölümle ilgili kafa karışıklığım kalmadı. Bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYks Rehberliği
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