Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik tüketici hakları konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Zabıta Şube Müdürlüğü Tüketici Hakları Amirliği tarafından Tecde Anadolu Lisesi öğrencilerine tüketici hakları konusunda seminer verildi.

Yasal haklar anlatıldı

Çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen seminerde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la ilgili öğrencilere bilgiler verilerek, bilinçli tüketici, ayıplı (defolu) mallar, fiyat etiketi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler ile Tüketici Hakem Heyeti çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Ayrıca satın alınan ürünlerde yaşanması olası sıkıntılarda tüketici haklarıyla ilgili yasal çözüm mercileri hakkında da öğrencilere bilgiler verildi.

Seminer sonunda, Zabıta Şube Müdürü Hüseyin Hanbay ve Tecde Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Yanbay öğrencilere Bilinçli Tüketici Rehberi kitapçığı dağıttı.

İHA