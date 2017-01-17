17 Ocak 2017 Salı

Öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından maddi durumu iyi olmayan öğrencilerine bot ve mont dağıtıldı.

17 Ocak 2017 Salı 13:05
Öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı

  AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Sevgi Yolu Projesi’ kapsamında Malatya’da da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından TOKİ İlkokulu’nda okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bot ve mont dağıtıldı.

ESRA TÜFENKCİ’DEN DESTEK
  AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve partililerle birlikte TOKİ İlkokulu’nu ziyaret ederek çocuklara bot ve mont dağıttı. Aynur Oğuzhan, projenin AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirildiğini ifade ederek, projeye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci’nin de büyük destek verdiğini söyledi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalaya ise, porjenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına teşekkür etti.

İHA
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