02 Ocak 2018 Salı

Öğrencilere belgeleri verildi

İnönü Üniversitesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında üniversite sınavında aldıkları puanla fakülteyi birincilikle kazanmayı başaran öğrencilere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından başarı belgeleri verildi.

02 Ocak 2018 Salı 11:55
Öğrencilere belgeleri verildi

  Rektörlük binası toplantı salonunda düzenlenen törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş ve senato üyeleri katıldı.

Rektör Kızılay, fakülteyi birincilikle kazanan öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında da kendilerine başarılar diledi.

Öğrencilerin önemli bir başarıya imza attıklarının altını çizen Rektör Kızılay, öğrencilerin kazandıkları fakülteyi de birincilikle bitirmeleri temennisinde bulundu.

Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan başarı belgeleri Rektör Kızılay tarafından öğrencilere takdim edildi.


ÜNİHABER-Haber Merkezi

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