Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleşen Mayıs Ayı Olağan Toplantısında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ilk olarak 7 Nisan 2017 tarihli karar özeti oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYENİN BÜTÇESİ 130 MİLYON

Toplantı ilk olarak Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Tasdiki görüşüldü. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan, encümen üyelerince görüşüldükten sonra Meclise gönderilen 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Tasdiki ile Taşınır Kesin Hesap Cetveli okunduktan sonra kabul edildi. Yeşilyurt Belediyesi’nin 2016 yılı gelirleri 95 milyon 079 bin 759 TL, giderleri 122 milyon 390 bin 662 TL olarak; bütçe ise 130 milyon 460 bin TL olarak onaylandı.

ÖĞRENCİLERE 10 TL İNDİRİM ÇEKİ VERİLECEK

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 6. Anadolu Kitap Fuarı’nda dağıtılmak üzere Yeşilyurt’taki liselerin 11. sınıflarında okuyan öğrencilere 10 TL indirim çeki verilmesini onayladı.

“KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRMALIYIZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Çocuklarımızı kitap okumaya daha fazla teşvik etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kitapla buluşmaları için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Gençlerimizi Kitap Fuarı başta olmak üzere bu tür etkinliklere katılımlarını artırmak adına bu projeyi geçen sene de uygulamıştık. Bu sene de ilçemizdeki liselerin 11. sınıflarında okuyan bütün öğrencilerimize 10 TL indirim çeki dağıtacağız” dedi.

HÜSEYİN KALAN’IN YERİNE MEHMET ŞİRECİ ATANDI

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliğinden işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifa eden AK Parti’li Hüseyin Kalan’dan boşalan Meclis üyeliğine İlçe Seçim Kurulu tarafından Mehmet Şireci’nin atanmasına ilişkin Meclis Üyeleri bilgilendirildi.

Toprantıda, Çarmuzu Mahallesi 4921 ada 2 nolu parselin İmar Planı tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu, Yeşiltepe Mahallesi 3811, 3841 ve 3860 nolu parsellerin İmar planı tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu, Norm Kadro İptali ve İhdası Hakkında İnsan Kaynakları Müdürlüğü teklifi görüşülerek onaylandı.

YİĞİT OVASI…

Yeşilyurt Belediye sınırlarındaki Üç Göze Mahallesi’nde ‘Yiğit Ovası’ olarak bilinmesine rağmen 50 yıl önce kadastro yetkilileri tarafından sehven ‘İt Ovası’ olarak kayıtlara geçen mezra isminin Yiğit Ovası olarak değiştirilmesine ilişkin Meclis üyeleri tarafından sunulan önerge oy birliği ile Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin ikinci oturumu 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 09.00’da Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacak.













ÖMER ALİ DELİBAŞ