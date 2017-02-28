28 Şubat 2017 Salı

Öğrencilerden anlamlı mektup

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde DEAŞ teröristlerine karşı savaşan Türk askerlerine oldukça anlamlı bir moral desteği çalışması yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, askerlere destek olmak amacıyla mektup yazarak gönderdiler.

28 Şubat 2017 Salı 12:18
Öğrencilerden anlamlı mektup

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde bulunan Semt Konakları ile eğitim merkezlerindeki öğrenciler Suriye’deki askerler için 150 mektup yazdı. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yazdığı mektuplar, bir grup öğrenci tarafından Malatya PTT’de postaya verilerek El Bab’a gönderildi. Mektuplarla birlikte kayısı paketleri de askerlere gönderildi. Gönderilerin teslim töreninde konuşan öğrenciler, asker ağabeylerine destek olmak istediklerini vurguladılar.

BİZLER İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR
  “Birlik olalım” diyen öğrencilerden Sümeyye Koç, “Asker ağabeylerimizi sevdiğimizi, onlarla gurur duyduğumuzu belirtmek ve onlara moral vermek amacıyla buradayım. Kim istemez rahat bir şekilde evinde uyumak, oturmak? Ancak onlar bizler için mücadele ediyorlar. Birlik olalım, beraber olalım, vatanımızı koruyalım. Allah vatanımızı korusun”  şeklinde konuştu

ALLAH ZEVAL VERMESİN
  Mektubu yazarken hissettiği duyguları anlatan öğrencilerden Ensar Berktaş da “Mektubu yazma amacım, Türk askerlerinin arkasında olduğumuzu, onları mutlu edeceğimizi ve onları unutmadığımızı, onlarla gurur duyduğumuzu belli etmektir. Bu mektubu yazarken hissettiğim duyguları ise, biraz üzüldüğüm şeklinde anlatabilirim. Çünkü onlar, savaşta o zorluklarla karşılaşırken bizler burada sıcacık yataklarımızda, peteklerimizin yanında duruyoruz. Bu bana çok dokundu. Allah devletimizi, milletimizi, askerlerimizi korusun; zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

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