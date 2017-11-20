Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği ‘Tarlada izimiz olsun' projesi kapsamında, Battalgazi Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tahsis ettiği 1.5 dönümlük alanda oluşturulan hobi bahçesinde çeşitli uygulamalar yaparak toprağın keyfini sürüyor.

ÖĞRENCİLER PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYOR

Toprakla temas etmek öğrencileri rahatlatıyor. Proje koordinatörü Güler Doğan, okul dışı doğal alan çalışmaları ve doğa eğitimlerinin, öğrenciler adına önemli olduğunu belirterek, “Etkinliklere katılan öğrenciler, öğretim programlarında yer alan konu alanlarını bu şekilde daha iyi anlayabilmektedirler. Öğrencilerin toprak, su ve hava ile teması onların bilişsel ve duyuşsal ve psiko-motor yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir' dedi.

İHA