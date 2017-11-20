20 Kasım 2017 Pazartesi

Öğrenciler toprakla buluştu

Toprağı ekip diken öğrenciler, okulun stresini tarlada attı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:32
Öğrenciler toprakla buluştu

  Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği ‘Tarlada izimiz olsun' projesi kapsamında, Battalgazi Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tahsis ettiği 1.5 dönümlük alanda oluşturulan hobi bahçesinde çeşitli uygulamalar yaparak toprağın keyfini sürüyor.

ÖĞRENCİLER PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYOR
  Toprakla temas etmek öğrencileri rahatlatıyor. Proje koordinatörü Güler Doğan, okul dışı doğal alan çalışmaları ve doğa eğitimlerinin, öğrenciler adına önemli olduğunu belirterek, “Etkinliklere katılan öğrenciler, öğretim programlarında yer alan konu alanlarını bu şekilde daha iyi anlayabilmektedirler. Öğrencilerin toprak, su ve hava ile teması onların bilişsel ve duyuşsal ve psiko-motor yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir' dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017