22 Aralık 2016 Perşembe

Öğrenciler tek yürek

İstanbul ve Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırılarına ve Halep’te devam eden katliamlara tepkilerini dile getirmek için bir araya gelen İnönü Üniversitesi öğrencileri, tek yürek oldular.

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:43
Öğrenciler tek yürek

İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından dün şehitlere saygı ve Halep’teki katliamlara karşı bir tepki yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi değişik fakülte ve meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrenciler KYK Kız Öğrenci Yurdunun karşısında toplandı. Ellerinde pankart, Türk bayrakları bulunan ve slogan atan öğrenciler Güzel Sanatlar Fakültesine kadar yürüdüler. Yürüyüşün sonunda bir basın açıklamasını İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Kadir Batuhan Abakay yaptı.  

YÜCE TÜRK MİLLETİ’NE SABIR DİLİYORUM

“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” diyerek sözlerine başlayan Abakay, “İstanbul’da polisimize, Kayseri’de askerimize yapılan hain saldırılar son derece canımızı yakmış olup intikamlarının en kısa zamanda yine askerlerimiz, polisimiz ve yüce Türk milleti tarafından alınacağına inancımız tamdır. Daha 20’li yaşlarında birçok hayalinden vazgeçerek yer bildiğimiz vatanımızı korumak, bizlerin hür yaşaması için canlarını siper etmeyi göze alıp gökte bayraklaşarak şehitlik mertebesine yükselmiş vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yüce Türk milletine sabır diliyorum” şeklinde konuştu.

YENİDEN HUZURU GETİRMEK ZORUNDAYIZ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” sözlerini hatırlatan Abakay, şunları kaydetti:

“Bizler var oldukça ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in de buyurduğu gibi ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ düsturuyla hareket etmeye ve bu zulme karşı haykırmaya devam edeceğiz. Bugün Halep’te katledilen analar bizim analarımızdır. Günahsız çocuklar öz kardeşimizdir. Bu katliama sessiz kaldığımız sürece bu vebal hepimizin boynunadır. Asırlardır Müslümanları ve mazlumların umudu olan biz bu topraklarda yeniden huzuru getirmek zorundayız. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Ne mutlu Türk’üm diyene!”

MUTLU SARIGÜL
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