Öğrenciler tarafından yaklaşık 1 yılda hazırlanan ve birbirinden önemli eserlerin bulunduğu sergi yoğun ilgi gördü. Sergi hakkında bilgi veren Abdülkadir Eriş ortaokulu resim öğretmeni Seval Aydoğan, serginin 1 gün boyunca açık kalacağını söyleyerek, sergiye ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Öğrencilerin büyük bir emekle sergiyi hazırladığını belirten Aydoğan, amaçlarının öğrencilerin el becerilerini geliştirmek olduğunu kaydetti. Vatandaşlar ise resimlerin çok güzel olduğunu belirtip, sergiye ilgi gösterdiler.

ÖMER ALİ DELİBAŞ