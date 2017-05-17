17 Mayıs 2017 Çarşamba

Öğrenciler mezuniyet balosu yaptı

Zafer Okulları lise son sınıf öğrencilerine bir otelde yemekli mezuniyet balosu düzenledi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:32
Öğrenciler mezuniyet balosu yaptı

  Mezuniyet balosunda öğrencilerin heyecanlı olmaları ve şık giyimleri dikkatleri çekti. Balo, Zafer Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Mercan’ında katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle başladı. Daha sonra öğrenciler, öğretmenleriyle mezuniyet coşkusunu birlikte yaşadılar.

Görüşlerini aldığımız öğrenciler okullarını çok sevdiklerini, mezun olmanın sevincini yaşadıklarını, fakat okullarından ve öğretmenlerinden ayrılacak olmanın da üzüntülerini yaşadıklarını ifade ettiler. Gecede sahne alan şarkıcı Eymen de, “Böylesi seçkin öğrencilere şarkı söylemek heyecan vericiydi” dedi.

MUTLU SARIGÜL
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