Zafer Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Mercan, Zafer Okulları olarak amaçlarının akademik başarısı yüksek, milli manevi duygulara sahip, insani ve vicdanı duyarlılığını koruyan, ülkemize faydalı gençler yetiştirmek olduğunu belirterek, “6 yıllık iç savaş süresince 300 bini aşkın kişinin ölümünden sorumlu Esed rejimi, dün İdlib’de insanlık dışı bir vahşete imza attı. Rusya, İran ve Batının desteklediği terörist rejim, muhaliflerin elindeki İdlib kentine bağlı Han Şeyhun kasabasına kimyasal bombalar yağdırdı. Bir kitle imha silahı olan ‘sarin gazı’ ile yaptığı saldırıda Esed, 100’den fazla çocuğu öldürdü, çoğu kadın ve çocuk 500’den fazlasını da yaraladı. Gazdan etkilenen Suriyeli Müslümanlar çoğunlukla ağızlarından köpükler çıkararak ya da nefessiz kalarak can verdi. Kimyasal saldırının en bariz kanıtları olan bu belirtiler, Esed rejiminin savaşta hiçbir kural tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Caniler, insanlık dışı saldırıda yaralananların imdadına yetişmeye çalışan yardım görevlilerine dahi saldırmaktan çekinmediler. Bu katliamı yapan insanlıktan nasibini almamış cani rejim güçlerini zafer okulları olarak şiddetle kınıyoruz. Ayrıca daha çok bebek ve çocuklardan oluşan masum halkın yıllardır ölümüne göz yuman gözleri kör, kulakları sağır ve vicdanları kararmış dünya ülkelerinize şiddetle kınıyoruz” dedi.

Basın açıklamasından sonra öğrenciler de söz alarak saldırıyı kınadılar.

TAHİR ÖZÇELİK