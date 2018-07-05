Öğrenciler için yaz okulu açıldı

Öğrencilerin yaz tatilini daha verimli değerlendirmeleri için yaz okulu açtıklarını belirten Başkan Polat, “3’ü TOKİ bölgesinde 1’i de Tecde’de olmak üzere 4 eğitim merkezi ile Özalper, Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü ve Çarmuzu-Kiltepe semt konaklarımızla birlikte toplam 9 sosyal merkezimizde Yaz Okulu açtık. Temmuz ayı boyunca devam edecek Yaz Okulu kapsamında çeşitli sportif-sanatsal aktiviteler, akıl oyunları, enstrüman kursları, değerler eğitimi ve geleneksel çocuk oyunları yer alıyor” dedi.

Yaz Okulu’na katılan çocuklara 8D sinema keyfi de yaşatılıyor.