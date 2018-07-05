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Öğrenciler için yaz okulu açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından bu yıl 5. kez yaz okulu açıldı. Konuyu değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yaz Okulu’na 870 ilk ve ortaokul öğrencisinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

Öğrenciler için yaz okulu açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından bu yıl 5. kez yaz okulu açıldı. Konuyu değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yaz Okulu’na 870 ilk ve ortaokul öğrencisinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:08
Öğrenciler için yaz okulu açıldı

Öğrencilerin yaz tatilini daha verimli değerlendirmeleri için yaz okulu açtıklarını belirten Başkan Polat, “3’ü TOKİ bölgesinde 1’i de Tecde’de olmak üzere 4 eğitim merkezi ile Özalper, Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü ve Çarmuzu-Kiltepe semt konaklarımızla birlikte toplam 9 sosyal merkezimizde Yaz Okulu açtık. Temmuz ayı boyunca devam edecek Yaz Okulu kapsamında çeşitli sportif-sanatsal aktiviteler, akıl oyunları, enstrüman kursları, değerler eğitimi ve geleneksel çocuk oyunları yer alıyor” dedi.

Yaz Okulu’na katılan çocuklara 8D sinema keyfi de yaşatılıyor. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YazokuluMalatya8Dsinema
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