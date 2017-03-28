Malatya Doğa Koleji ortaokul öğrencilerinden oluşan gitar grubu öğrencileri “Dünya Su Günü” için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, MalatyaPark AVM’de düzenledikleri gitar şovu ile vatandaşlardan tam not aldı.

SU İÇİN REKABET

Söz konusu etkinlik hakkında konuşan Doğa Koleji Genel Müdürü Vahap Güler, “Dünya Su Günü 1993 yılında BM tarafından 22 Mart olarak kabul edildi. Amaç, dünyada giderek büyüyen temiz su, içilebilir su problemine dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarını korumak, çoğaltmak, kontrol altına almak ve kullanma sularını çoğaltarak yeni kaynaklar oluşturmaktır. Yeryüzündeki suyun yüzde 97’si tuzludur. Geri kalan yüzde 3 için insanlar, hayvanlar, bitkiler, tarım ve sanayi rekabet etmektedir” dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KONUSU

Yaptıkları etkinlik hakkında konuşan Vahap Güler, “Onun için biz de bugün burada dünyanın dörtte üçünü, vücudumuzun yüzde 80'ini oluşturan suyun önemine dikkat çekmek için Doğa Koleji olarak buradayız. Biliyoruz ve burada bir kere daha söylüyoruz ki dünyanın en önemli konusu sudur. 2017 yılının teması ise SU ve Atık sudur. Su kaybı, suyun israfı, yanlış kullanımı tamamen milli servetin heba edilmesidir. Bugün bu etkinliğimiz sonunda Malatya'daki yaklaşık 800 bin insanın her biri günlük bir bardak suyu daha az israf etse amacımıza ulaşmış oluruz ki günlük 800 bin bardak su eder. Özellikle İçme suyu Malatya'mıza Allah'ın bir lütfudur. Ama Malatya'da yapılan en büyük yanlışlık bir bardak su içmek için bir kova su akıtmaktır” diye konuştu.

HAYATI BOŞA HARCAMAYI

Güler, “Su hayatın temelidir. Yüzyıllardır dünyanın damarlarında dolaşan kandır su. Dur durak bilmeden kurak topraklara can verir, can taşır. Bütün büyük medeniyetlerin beşiğidir su. Şehirler etrafında toplanır, etrafında büyürler SUYUN. İpek Yolları, Baharat Yolları kenarından geçer. Suyu takip eder insanlık. Su olmasa nasıl yetiştirir ürününü çiftçi? Bitkiler yetişmezse ne yer hayvanlar? Onlar olmazsa kıtlık olur, yokluk olur. Ne yapar o zaman insanlar? İşte Su onlara hayat taşımak içindir. Bu güçten faydalanmak için barajlar kurulur üzerine. Işık olur, elektrik olur; aydınlatır köyleri, şehirleri. Fabrikalar kurulur, makineler çalışır su sayesinde. İnsanlar çalışır bu fabrikalarda. Evlerine ekmek götürürler. Onun için diyoruz ki dünyanın en önemli konusu sudur. Su hayattır, hayatı boşa harcamayınız” ifadelerine yer verdi.













MUTLU SARIGÜL