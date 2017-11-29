29 Kasım 2017 Çarşamba

Öğrenciler 1 ton atık pil topladılar

Malatya’da ortaokul öğrencileri kısa süre içerisinde yaklaşık 1 ton atık pil topladı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:35
Öğrenciler 1 ton atık pil topladılar

  Battalgazi Belediyesi ile Atatürk Ortaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya ile öğrenciler 1 ay boyunca atık pil topladı. Kısa sürede 60 bin adet atık pili toplayan öğrenciler büyük bir başarıya imza atarken, okul yönetimi ise öğrencileri ödüllendirdi.

ÇEVRECİ BELEDİYE
  Okul Müdürü Fahrettin Tunç, 1 ay gibi bir zaman zarfında yaklaşık 1 ton atık pil toplayan öğrencileri kutlayarak, kendilerine destek veren Battalgazi Belediyesine de teşekkür etti. Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Kenan Güzel ise bu tür kampanyaların ileriki günlerde de devam edeceğini ifade ederek çevreci bir Belediye olma kimliklerini sürdüreceklerini söyledi. Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş da “Minik yavrularımızın gösterdiği bu başarı takdire şayandır” diyerek öğrencileri kutladı.

Öğrencilerin bu hareketinin toplumda bir kıvılcım olacağına inandığını ifade eden Karataş, “Bundan sonra herkesin bu bilinçle hareket etmesini temenni ediyoruz” dedi.

İHA
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