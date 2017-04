Binlerce öğrencinin gireceği TEOG sınavının 2’ncisi bugün başlıyor. Yarın da devam edecek sınav hakkında BUSABAH gazetesine açıklamada bulunan Eksen Eğitim Sen Malatya İl Temsilcisi Kenan Akdoğan, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan TEOG Sınavının ikincisinin bugün ve yarın yapılacağını belirten Akdoğan, bu sınava 1 milyon 174 bin 427 öğrencinin gireceğini dile getirdi.

TÜRKÇE SINAVINDA ÖĞRENCİLER HEYECANLANIYOR

Sınavda her dersten 20 soru sorulacağını belirten Akdoğan, “26 Nisan Çarşamba günü 1. oturumda öğrencilerimiz Türkçe-Matematik-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava tabi tutulacaklar. 27 Nisan Perşembe 2. oturumunda ise Fen Bilimleri- İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük- İngilizce derslerinden sınav yapılacak. Sınavlarda her bir dersten 20 soru sorulacak ve her bir dersin sınav süresi 40 dakika olacak ve ders sınavları arasında da 30 dakika ara verilecek. Sınavın bu şekilde yapılması ve sınavlar arasında 30 dakika ara verilmesi öğrencinin heyecanını en aza indirecek olumlu bir uygulamadır. Fakat ilk oturumun birinci sınavı olan Türkçe sınavında öğrencilerin heyecanlandığı bunun ise Türkçe sınavını olumsuz etkilediği görülmüştür” diye konuştu.

KAYGI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Müfredatın dışından soru sorulmayacağını söyleyen Akdoğan, “Diğer sınavlarda olduğu gibi öğrencilerimizin bu sınavda da heyecanlanmamalarını, sorulara odaklanmalarını temenni ediyorum. Zaten verilen süre sorulara göre gayet yeterli bir süredir. Dolayısıyla yetiştirememe kaygısı Böylelikle ortadan kalkmaktadır. Bu sınavda sürpriz soru geleceğini sanmıyorum çünkü müfredattaki kazanımlar dışında soru sorulmayacak. Öğretmenlerimiz bu sınavın kazanımlarının hepsini işlemiş, tekrar çalışmalarını dahi yapmışlardır. Dolayısıyla derste dersini dinleyen, evde tekrarını yapan, konuyla ilgili soru çözen öğrencilerimizin heyecanlanmasını, kaygılanmasını gerektirecek bir durumda söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM

Öğrenci ve velilere tavsiyelerde de bulunan Akdoğan, “Öğrencilerimize tavsiyemiz sınavda heyecanlanmamaları, zamanı sorulara göre orantılı- verimli kullanmaları, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmediği için soruları da boş bırakmamaları ve aynı zamanda bu sınavın bir son olmadığını bilmeleri ve dolayısıyla sınav kötü geçse de olumsuz duygulara kapılmamalarıdır. Velilerimiz de sınav sonucuna göre çocuklarını yargılamamalıdır. Çünkü bu sonuçlar sadece öğrencinin değil aynı zamanda velilerimizin de notlarıdır. Son olarak TEOG sınavına girecek olan 1 milyon 174 bin 427 öğrencimize başarılar diliyor, sınavın tüm ülkede güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.







MUTLU SARIGÜL