İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitesinin ana giriş kapısına Öğrenci Karşılama Merkezi açtıklarını belirterek, "Öğrenci karşılama merkezinde İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma (İNÖSAR) ve güvenlik ekibimiz hazır bulunuyor. Orada öğrencilerimiz valizleriyle ve çantalarıyla yolda iniyorlar. Bu ekip onları karşılayıp üniversitemizin araçlarıyla yurtlarına, gidecekleri okullarına taşıyorlar. Bu uygulama da yeni gelen öğrencilerimiz hedefimizdeydi. Öğrenciler yeni kayıt yaptırdıkları için nereye gidecekleri konusunda tam oryantasyona sahip değiller. Bu yüzden oradaki ekibimiz öğrencileri gidecekleri yere yönlendiriyor ve gerektiğinde arabayla bırakıyor." dedi.

İNÖSAR Başkanı Ercan Yetkiner ise Öğrenci Karşılama Merkezinin İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın talimatıyla kurulduğunu ve çok güzel bir uygulama olduğunu söyledi.



"600'e yakın öğrenciye hizmet verdik"

Rektör Ahmet Kızılay'ın öğrencilerin sorunlarıyla birebir ilgilendiğini belirten Yetkiner, “Doğu ve Batı illerinden gelen öğrencilerimiz okulumuzun çıkışındaki üst geçidin sağında ve solunda iniyorlar. Her öğrencinin üç, dört valizi var. Buradan yurda kadar gidecek olan oluyor. Öğrenci işlerini, daire başkanlığını, fakültesini bilmeyenler var. Anne, babasıyla gelenler var. Biz de burada gelen kişilere rehberlik ediyoruz. Onlara çay, soğuk su veya kahve ikram ediyoruz. Araçlarımızla öğrencileri ve valizlerini alıp teker teker nereye gideceklerse onlara hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bu güne kadar 600’e yakın öğrenciye hizmet verdiklerini ifade eden Yetkiner, “Gelen öğrenciler çok şaşırıyor. Örneğin dün öğrencilerden bir tanesi Van’dan geliyor. ‘Abi geldim ama üç gündür stres altındayım, üç valizle geldim, yurda nasıl gideceğim diye düşünüp duruyordum’ dedi. Bu uygulamayı anlattım. Böyle bir uygulama birçok üniversitede yok. Rektörümüz sayesinde öğrencilerimiz mutlu bir şekilde sıkıntı olmadan gidecekleri yere gidiyorlar. Gündüz arama kurtarma aracıyla geceleri ise güvenliğin aracıyla hizmet etmekteyiz. Bu uygulama öğrencilerin gelme süresinden dolayı önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecektir. Öğrencilerimiz hakikaten güzel bir ortamla karşılanıyorlar. En azından ailelerinden ayrılmışlar, moral bulmuş oluyorlar, en azından valiz derdinden kurtuluyorlar. Sevinçli bir şekilde yurtlarına gidiyorlar." diye konuştu.

İHA