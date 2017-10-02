İnönü Üniversitesi tarafından üniversiteye yeni gelen öğrenciler için hayata geçirilen “Öğrenci Karşılama Merkezi” ile öğrencilere yardım ediliyor. Getirilen valizleri taşıyarak onları istedikleri yere kadar götüren ve onlara her konuda yardımcı olan merkez personelleri, böylelikle öğrencilerin gönüllerini de kazanıyor. “Öğrenci Karşılama Merkezi” hakkında bilgiler veren İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Sivil Savunma Uzmanı Ercan Yetkiner, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın talimatıyla “Öğrenci Karşılama Merkezi”nin kurulduğunu söyledi.

VALİZLERİ TAŞIYAMIYORLAR

Öğrencilerin ağır valizleriyle geldiğini dile getiren Yetkiner, “Valizleri ile gelen dışarıdan öğrencilerimiz var. Doğu’dan, Batı’dan gelen var. Üniversitemiz nizamiyesi karşısında bulunan üstgeçit var. Genelde otobüsle çocukları orada indiriyorlar. Çocuklarımız, genç kızlarımız zayıf, valizleri taşıyamayacak güçteler. Hatta Van’dan gelen bir kızımızla görüştük. ‘Ağabey 3 gün öncesinden beni stres aldı. Valizleri nasıl taşıyacağım diye’ dedi. Rektörümüz de bunu görmüş ve bize bir talimat verdi” sözlerine yer verdi.

SOĞUK SU VE MEŞRUBAT İKRAMI YAPIYORUZ

Bu uygulamanın güzel olduğunu ve öğrencilerin de hoşuna gittiğini kaydeden Ercan Yetkiner, sözlerine şöyle devam etti:

“Arama-kurtarma aracı ve Mediko’nun bir aracı var. Onunla taşıma yapıyoruz. Yine aynı şekilde güvenlik personelleri 24 saat burada kalıyorlar. Gelenlere bir çadır kurduk. Çadır içerisinde buzdolabı var. Öğrencilerimize soğuk su ve meşrubat ikramı yapıyoruz. Gelenleri güler yüzle karşılamaya çalışıyoruz. Yorulmuş olanları oturtuyoruz çay, kahve ikram ediyoruz. Biraz sohbetten sonra gidecekleri yerlere kadar götürüyoruz. Öğrencilerimiz bazen aileleri ile geliyorlar. Aileler her tarafı bilmiyor. Biz burada arkadaşlarımızla yol gösteriyoruz. Muhtemelen bu uygulama Sayın Rektörümüz de uygun görür, devam ettirirse ileriki tatil dönemlerinde, öğrencinin yoğun gidip, yoğun geldiği dönemlerde devam edecek. Buradaki amaç, hem öğrencinin kalacağı yere gitmesi hem de düşünün bir öğrenci anne ve babasından ayrılmış, moral bozukluğu içerisinde ayrıca valiz taşıyacak onun stresi içinde. Bunun üstüne öğrenciye güler yüzlü bir karşılama yapıp, yerine kadar götürüyoruz. Öğrenci sevinçli şekilde okula başlıyor. Bu güzel bir şey. Bu durum öğrencilerin de çok hoşlarına gitti.”

‘SİZİ ARAÇLA GÖTÜRECEĞİZ’ DİYORUZ

Kız öğrencilerin eşyaları taşıyamadığını belirten Yetkiner, “Gelmeden bazı öğrenciler arkadaşlarını arıyorlar. Gecenin bir saatinde bakıyorum 4 tane kız öğrenci geliyor. Soruyorum ‘kızım hayırdır, ne yapıyorsunuz burada’ diye. ‘Arkadaşımız geldi ve valizi var biz de ona yardım edeceğiz’ şeklinde cevap alıyorum. ‘Biz de size yardımcı olacağız sizi araçla götüreceğiz’ diyoruz. Bu durum kız öğrencilerin de hoşuna gidiyor. Şu anda yurttaki bütün kızların haberi var. Biraz önce de bir kızımız aradı beni ve bir yurttan başka bir yurda geçeceğini söyledi. ‘Ağabey yardımcı olur musunuz?’ dedi. Biz ona da eşyalarını taşıma konusunda yardımcı olacağız. Çünkü kız çocuğu eşyaları taşıyamıyor” şeklinde konuştu.

7-24 AÇIK

Kız öğrencilerin yanı sıra erkek öğrencilere de yardım ettiklerini söyleyen Ercan Yetkiner, “Burası 7-24 açık. Kız öğrencilerin yanı sıra erkek öğrencilere de yardım ediyoruz. Ama genelde erkek öğrenciler centilmenlik gösteriyor ve ‘biz yürürüz’ diyor. Ama onları da götürdüğümüz oluyor. Cumartesi ve pazar günleri 3 araç birden hizmet veriyor. Diğer zamanlarda da bu uygulama ‘devam etsin’ diye rapor hazırlayıp, Rektör Bey’e sunacağız. Öğrenci Karşılama Merkezi’nde gündüz 3 kişi duruyoruz, gece de 4 güvenlik personeli var onlar duruyor. Şu ana kadar yaklaşık 700 öğrencimizi taşıdık” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

“Öğrenci Karşılama Merkezi”nin kendilerine yardım etmesinden memnun olduklarını dile getiren öğrenciler de İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkür ettiler. Öğrenciler, “Bizler İnönü Üniversitesi’ne gelmeden önce acaba bulabilecek miyiz gideceğimiz yeri, bavulları nasıl taşıyacağız’ diye düşünüyorduk. Ta ki, arabadan inene kadar. Bizi Öğrenci Karşılama Merkezi’ndeki ağabeylerimiz karşıladı. Bavullarımıza kadar taşıdılar hatta bir ihtiyacınız olduğu zaman kendilerini aramamızı söylediler. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu bizi oldukça memnun etti” şeklinde konuştular.

MUTLU SARIGÜL