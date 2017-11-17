Etkin Pişmanlık Hükmünden yararlanmak isteyen Kubilay K., KOM’a vermiş olduğu ifadede FETÖ’nün17/25 aralık sonrası Malatya’da faaliyetlerini anlattı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 1725 aralık soruşturmaları kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan MAKİAD yöneticilerinden Kubilay K., ifadesinde, Malatya da Kuyumcular çarşısında ; esnaf olan N. E,( Üç ay önce vefat etmiş) isimli şahıs benim dükkan komşum olur. Bu şahıs hatırladığı kadarıyla 2005 yılında beni evine çay içmeye davet etti, bende bu davete icap ettim ve E’nin evine gittim. Burada ismini hatırlamadığım Aslan soy isimli bir şahıs bize din sohbet verdi o gün N’nin evinden ayrıldık. Bir hafta sonra tekrar beni sohbete çağırdılar ve dini sohbetler yapıldığı için benim de hoşuma gitti ve bende bu sohbetlere katılmayı sürekli hale getirdim. Bu sohbetle; ilk zamanlarda her hafta bir esnafın evinde yapılıyordu. Ancak 3-5 ay sonra bu sohbetler öğrenci evlerinde yapılmaya başlanıldı. Bu sohbetleri genelde bir hoca yapardı. Bu hocanın adını hatırlamıyorum ancak soy ismi Aslan idi, 20 yaşlarındaki bu şahıs Malatya’da 2005 yılında Edebiyat Fakültesinde öğrenciydi, bu şahsın adı Ahmet olabilir. Ben bu şahsın vermiş sohbet grubuna dahil oldum. Bu sohbet grubunda; Ö. S.G., Üniversite hastanesindeRadyoloji uzmanı Samsun’lu Dr. K.. A. Y, Malatya da Deri işi ile uğraşan S. A, N. E., ve birkaç işi daha vardı ancak şuan için isimlerini hatırlamıyorum. Bu sohbetlerde; bize dini sohbet verilirdi, Kuranı Kerim-i okumayı bilmeyenlere Kuran okumayı öğretirlerdi, Kurban zamanı kurban parası talep edilirdi, öğrenci evlerinin öğrenci evlerinin iaşelerinin bir kısmının karşılanması bu sohbetlerde bizden sohbet hocası tarafından istenirdi.

Hasan Şen dönemi;

2005 yılı içinde N. E, ve A. A., (Makiad’ın o dönemki sekreteri) isimli şahıslar benim iş yerime geldiler. Bana Makiad isimli derneğin üyeliğine ve yönetim kuruluna girmemi istediler. Bende bunların bu teklifi kabul etti. 2005 yılı içinde Makiad isimli derneğe üye oldum. Bu dönemde M. E., isimli şahıs Makiad’ın adlı isimli derneğin başkanı idi. Beni bu dönem direk seçim olmaksızın Makiad ın Yönetim Kurulu üyesi olarak aldılar. Böylelikle Makiad’ın faaliyetlerine katılmış oldum. Ben bu sohbet grubunda yaklaşık 8-10 ay kadar kaldım. A.A., isimli şahıs benim iş yerime geldi. O dönem Malatya’nın il imam olan Hasan Şen isimli şahıs ile benim hakkımda istişare yaptıklarını ve beni esnaflardan oluşan sohbet grubuna dahil edeceklerini söyledi. Bende tama dedim. Ve esnaf grubunun sohbetine katılmaya başladım. Benim bu yeni katılmış olduğum sohbet grubunun sohbetlerini il imamı kendisi yapardı. Bu sohbet grubuna benimle birlikte yeni olarak katılan; B.E, ve H. O., isimli ıslar vardı. Bu şahıslar dışında sohbet grubumuzda; M. E, Y. G, S. S, S. I., S. Ç., ve N. E. isimli şahıs vardı. Bu şahıslar ile sohbet grubumuz 2009 yılına kadar devam ettik. Benim katı1mış olduğum bu yeni grubun sohbetleri genelde Matim İş Merkezinin son katında yapılırdı. Bu sohbetlerdi bizzat il imamı kendisi yapardı. Bu sohbetlerde; önce kısa bir dini sohbet yapılırdı daha sonrasında il imamı bize okul ve dershanelerin genel durumları ile alakalı bilgiler verirdi, bizim fikirlerimizi de sorduktan sonra il imamı kendisi bir karar verir ve uygulamaya sokardı. Benim dahil olmuş olduğum bu grubun yapının Malatya Mütevelli heyetidir. Bu heyet içinde yer alan; S.Ç., S. S., M.E.,isimli şahısların Malatya’da faaliyet gösteren Beşer yada Kardelen isimli şirketlere ortak olduklarından eminim nitekim detay bir şekilde aşağıda açıklayacağım bende bu şirketlere bir dönem ortak yapıldım. 14.05.2006 tarihinde İl İmamı olan Hasan Şen isimli şahsın organize etmiş olduğu Amerika gezisine katıldım. Bu geziye benimle birlikte; Hasan ŞEN, M. E., H.O., S.S., S.Ç., M. F., ve o dönem S. G., o dönem M.K., A.Ş., İ. K, Makiad sekreteri İ. D.,C. Ş., ve ismini hatırlamadığım Hasan Şen isimli şahsın tanıdığı Ankara da bürokrasi içinde bulunan birkaç ile birlikte Türk Amerikan İş Adamları Derneğinin davetlisi olarak gittik. Bu demek ile orada kayısı ve perakende ticareti üzerine görüşmeler yaptık. Ertesi gün New York’daki geleneksel Türk Yürüyüşüne katıldık, bir gün sonrasında aynı grup ile Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde Fetullah Gülen’in kamp yerine gittik. Burada bu şahsı ziyaret ettik. Fetullah Gülen ile yemek yedik, grubun hepsini il imamı Fetullah Gülen ile tanıştırdı, Fetullah Gülen tarından orada bulunan bütün gruplara ikinde sohbeti adı altında bir dini sohbet verdi. O gün oradan ayrıldık ve New York’a döndük. Yine New York da birkaç gün daha kaldıktan sonra Türkiye ye döndük. Uçak da gelirken Hasan Şen ile yan yana oturuyorduk, Hasan hoca bana Fendoğlu ailesinin Malatya’da üniversite yapılması için 117 dönüm arazinin bağışlanmasını ve üniversite yapılacağı için Fetullah Gülen’e teklif sunmuş, Fetullah Gülen’de bu teklife olumlu bakmış, Fendoğlu ailesine bu bağıştan dolayı bir adet tesbihi Fetullah Gülen hediye olarak göndermiş. Malatya ya döndüğümüzde üniversite kurulmadı. Bu ziyarette Hasan Şen isimli şahsın tayinin Güney Afrikanın, Güney Kısmında sorumlu İmam olarak atandığını söyledi. Bende hayırlı olsun dedim, nitekim Malatya ya döndükten bir kaç ay sonra bu şahıs Malatya dan Güney Afrika ya gitti. Ben Hasan ŞEN isimli şahsın il im ı olduğu dönemde Amerika gezisi dışında herhangi gezi veya konaklamaya katılmadım. 2006 yılında ben Makiad isimli de derneğin başkanlığına örgüt tarafından aday edildim. Tek başıma girdim rakibim yoktu ve Makiad Başkanlığı kazandım ve bu görevi mi 2008 yılına yılına kadar sürdürdüm. Benim döneminde derneğin sekreterleri; İ. D.,, A. A., Y. Ç., S. A. T., ve ismini şuan için hatırlamadığım Adıyaman Besnili bir şahıs idi.

Fadıl Dinçer dönemi;

2006 yılının yaz ayları içinde Konya’dan Fadıl Dinçer isimli bir şahıs Malatya ya il imamı olarak cemaat tarafından atandı. Bu şahsı döneminde sohbet grubumuz da yani ilini mütevelli heyetinde; B. E., H. O., M.E., Y.G., S. S., S. I., S. Ç., ve N. E., isimli şahıs vardı. Yine bizim sohbetlerimizi bizzat il imamı kendisi veriyordu. Bu şahsın il imamlığı Malatya da 2 yıl kadar sürdü. 2008 yılında Fadıl isimli şahıs Malatya’da Kıbrıs a KKTC Sorumlu olarak atandı. Bu şahsın döneminde yine sohbet faaliyetlerine devam etti. Bu şahsın il imamı olduğu dönemde ramazan ayında bizden zekat adı altında ancak yapı içinde himmet veya burs olarak bilinen paralar talep edilmeye başlandı. Benden bu talebi bizzat il imamı iş yerime gelerek ne kadar himmet vereceğimi sordu, bende kendisine o yıl için 5.000 TL himmet vereceğimi söyledim. O da tamam dedi ve benim yanımdan ayrıldı. Bu 5.000 TL parayı aylık 500 TL taksitle 10 ayda elden bizzat iş yerimde M.A., isimli şahsa teslim ediyordu. Mustafa A., isimli il imamının muhasebecisi yani para işlerini takip eden şahıstır. Kurban bayramından 1 ay kadar öncede kaç tane kurban vereceğimizi il imamı yine iş yerime geldi ve bana sordu Bende 7 hisse parasını yine Mustafa A., isimli şahsa elden iş yerimde bayramdan önce teslim ediyordum. Mustafa A., a vekalet veriyordum. Ve böylelikle kurban kesiyorlardı. Bu kurban · etinden istemiyordum ve bu etlerin bir kısmının Malatyadaki öğrenci evlerine dağıtıldığını kalanlarında doğu ve güney doğu illerine Kimse Yok mu derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini gönderildiği biz söylenirdi. Fadıl isimli şahsın il imamı olduğu dönemde benim Makiad isimli derneğin başkanlık görevini kendi isteğimle bıraktım ve Ö. F. N., isimli şahsa devrettim ve 2011 yılına kadar bu şahıs yaptı diye hatırlıyorum.

Eyüp Doğan Dönemi;

2008 yılında yapı tarafından Amasya da il imamı olarak görev yapan Malatya ya il imamı olarak Eyüp Doğan isimli şahıs atandı. Bu ş sın döneminde sohbet grubumuz da yani ilini mütevelli heyetinde; Bayram E., H. O., M. E., Y. G., S. S., S.I., S. Ç., G. G., N. K., ve (N.E., 2011 yılında yapıdan ayrıldı.) Yine bizim sohbetlerimizi bizzat il imamı kendi veriyordu. Bu şahsın il imamlığı Malatya da 6 yıl kadar sürdü. 2014 yılı haziran ayı içinde Malatya’dan Gaziantep iline tayini çıktı ancak ne göreve atandığını bilmiyorum. Bu şahsın döneminde yine sohbet devam etti. Bu şahsın il imamı olduğu dönemde yukarıda anlattığım gibi ramazan ayında bizden zekat adı altında ancak yapı içinde himmet veya bu olarak bilinen paralar talep ediliyordu.

Benden bu talebi bizzat il imamı iş yerime gelerek ne kadar himmet vereceğimi sordu, bende kendisine 2008-2014 yılları arasında 20.000 ile 50.000 TL arası düzenli himmet veriyordum. Bu himmet paraları benim iş yerimden il imamının muhasebecisi Ramazan Ç., isimli şahıs bizzat gelip elden alırdı. Yine bu şahsın döneminde yıllık 7 tane kurban hissi veriyordum. Buda yıllık yaklaşık 3-4 bin civarına tekabül eder. Bu etler benim evime gelmezdi, kabul etmezdim ihtiyaç sahiplerine dağıtışın isterdi . Bu kurbanın et balık kurumunda kesildiği bize il imamı söylenir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. etlerin 3 te 1 i Malatya ya diğer kalanları doğu ve güneydoğu illerine ihtiyaç sahiplerine verilirdi. Yine bu şahsın il imamı olduğu dönemde öğrenci evlerin iaşe yardımı yapardım. Hatırladığım kadarıyla 201 O yılı içi: de Eyüp Doğan isimli şahıs benim iş yerime geldi. Burada okurduk kendisi bana Fendoğlu ailesinin daha önceden cemaate 2006 yılında l 17 dönüm arazi bağışladığını ve bu arazinin bağışlanması üzerine cemaatin de bu aileye bir adet araba ve bir ev alıp verdiklerini bana söyledi. Fendoğlu ailesi tarafından bağışlanan 117 dönüm arazinin yanında yine 250 dönüm daha araziyi Battalgazi Vakfına Üniversite yapılması ve rahmetli Hamit Fendoğlu’nun adının konulması şartıyla bağışlamışlar.

Ancak hangi tarihte bağışlandığını bilmiyorum fakat 2006- 2010 yılları arası olduğunu tahmin ediyorum. 2010 yılında Fendoğlu ailesi tarafından üniversite yapılmadı diye il imamını sıkıştırıyorlar, il imamı da kendilerinden biraz süre istediğini bana Eyüp Doğan bana söyledi. Yine İstanbul’da Battalgazi Vakfının bir yerinin olduğunu ve burada Kaynak Holdinge bağlı olarak faaliyet yürüten NT Kitap isimli firmanın kiracı olduğunu ve aylık 11. 000 TL kira alındığı söyledi. Bu gayrimenkulü satarsak Fendoğlu ailesinin bağışladığı arazi üzerine bir vakıf üniversitesi yapmayı düşündüğünü söyledi. Bu vakfın yerin satılmasının nedeni de üniversite maliyetinin bir kısmını karşılamak içindir. yine kendisinin İstanbul ilinde tanıdıkları aracılığıyla bunun değerinin ne kadar olduğunu tespit etmiş ve bu yerinde o dönem şartlarında 5-6 trilyon civarında olduğunu söyledi. Hatta cemaatin o dönemi Malatya da yıllık topladığı paraların hepsinin bir araya gelmesi ile dahil bu üniversitenin yapılama cağını ve bu vakfa ait İstanbul’daki iş yerinin satılarak üniversitenin inşaatına başlanılması fikri Eyüp Doğan tarafından düşünülmüştür. Eyüp Doğan bunun dışında İstanbul daki bu iş yerini satılması hususunda o dönem Kaynak Holding in yönetici olan Naci Tosun isimli şahıs ile tartıştığını ve Naci Tosun da kendisine burayı biz kullanıyoruz siz satamazsınız demiş Eyüp’e, Eyüp’de bu hususu Fetullah Gülen’e bildirdiğini ve Fetullah Gülen’in rızası doğrultusunda buraya vakıf üniversitesini kurulacağını söylediğini bana anlattı. Yanımdan ayrıldı ve gitti. Biz mütevelli olarak sohbet ettiğimiz esnada Eyüp mütevelli heyetine hitaben; biz Battalgazi vakfına bağışlanan İstanbul daki iş yerini 6 milyona sattık ve üniversite inşaatına başlayacağız dedi. Kimse de buna bir şey demedi hayırlı olsun dedik. Muhtemelen bu para vakfın hesabına satan alan tarafından yatırılmıştır. 2010 veya 2011 yılı içinde 5084 sayılı teşvik yasası çıkınca Malatya ya yapılması planlanan vakıf üniversitesini; Eyüp Doğan Malatya beyler deresi mevkiinde bulunan ve hazineye ait olan 350 dönüm arazi üzerine kurmayı planlamış. Bunun için de bu araziyi 49 yıllığına o dönem Malatya’daki Battalgazi vakfına tahsis edildi. Bu kiralamanın da şartları vardı. Bu araziye yapılacak olan üniversitenin; 120.000 metre kapalı inşaat alanı olmasının gerektiğini, 5 yıl için de 20.000 metre kar inşaat alanı tamamlanarak, inşaat bitimi ile 200 kişiye istihdam sağlanması, toplam kalan 100.000 metre kalan inşaatında 20 yıl içinde tamamlanması şartları doğrultusunda tahsis edildiğini biz mütevelli heyetine Eyüp Doğan isimli şahıs anlattı. Üniversitenin beyler deresi civarına yapılması Fendoğlu ailesi tarafından bağışlanan araziye yapılmaması basında çıkınca Fendoğlu ailesi arazilerinin 250 dönümünü Eyüp Doğan’dan geri iade etmelerini talep etmişler. Bunun üzerine de Eyüp Doğan’ın talimat ile bu 250 dönüm arazi Fendoğlu ailesine iade edildiğini yine mütevelli heyetine Eyüp Dagan anlattı.

Örgütün Şirketlerine Ortaklık Süreci;

2008 yılında Eyüp Doğan isimli alısın döneminde ben Kardelen A.Ş ye ortak oldum. Bu ortaklık sadece kağıt üzerinde yapılmıştır. Bu şirkete ortak olan M. E., ve S. K., isimli şahısların hisselerini Eyüp Doğan’ın aracılığıyla ben devraldım. Buna ilişkin bankaya para girdi çıktısını kim yaptı biliyorum ancak bankaya satıştan dolayı bir girdi çıktı yapıldığını biliyorum. Ben bu şirkete 20 6 yılının Şubat ayına kadar ortak oldum. Bu şirketin ortaklığından da cezaevinden eşime vekaleti erdim ve 2016 Şubat ayında ayrıldım.

Yine hatırlamadığım bir tarihte Eyüp Doğan tarafından Beşer A.Ş isimli şirkete yine ortak oldum. Bu şirketin ortaklığından 2016 yılın, Şubat ayında yine yukarıda anlattığım gibi ayrıldım. Elvan A.Ş ye ortak oyduğumu duydum ancak onu ne zaman nasıl ortak olduğumu bilmiyorum. Ancak yukarıda anlattığım gibi bence cezaevinde iken eşime verdiğim vekalet ile bir şirketlerin tümünden ortaklığımı iptal ettim. Benim b şirketlerin tic faaliyetlerinden bir kazanç elde etmem söz konusu değildir. Sadece resmiyette yani evrak üzerinde ortak idim. Bu şirketlerin iş ve işleyişleri yapı tarafından bizzat takip edilirdi. Ben o olduğum için gelen evrakları sadece imzalardım.

Bu şirketlere bağlı kurumların faaliyet gösterdiği yerleşkeler şirketlerin malıdır, kirası yoktur.

Kardelen A.Ş ye ait bir bina hariç. Malatya da yapı adına faaliyet gösteren bütün şirketlerin yıllık cirolarının yüzde 5 i her yıl düzenli olarak şirketlerin genel müdürü il imamı tarafından kira bedeli adı altında alınır. Bu parayı da il imamı Malatya’nın sorumlu olduğu ülkelere gönderir. Nasıl ne yolla gönderdiğini bilmiyorum. Fakat cemaat Malatya dan kira adı altında şirketlerin gelirlerinden aldığı parayı her yıl sorumlu olduğunu ülkeye gönderdi.

Bu kira gelirlerini Malatya; Senegal, Nijer, Raunda ve Filipinlere gönderdiğini biliyorum. Ayrı yapı tarafından toplanan Malatya da himmet burs adı altındaki paraların bir kısmı doğu ve güne ' doğu illerindeki maddi sıkıntı yaşanan illere il imamı tarafından gönderildi. Batman, Bitlis, Diyarbakır, Bingöl ve Muş illerine gönderildiğini biliyorum. ancak para transferi ne şekilde ve ne kad olduğunu bilmiyorum. Yine himmet Burs adı altında toplanan bütün paranın yüzde l0’nu Gaziantep, Bölge imamı olan Mehmet Kocatürk’e gönderildiğini bize Eyüp Doğan söylüyordu. Eyüp Doğan isimli şahsın il imamlığı yaptığı 2013 yılının kurban bayramında Malatya dan toplamda 3.000 üzerinde kurban hissesinin toplanıldığını, bunun 1.000 hissesinin Malatya daki öğrenci evlerine ayrıldığını, diğer kalanları da yukarıda anlattığım gibi doğu ve güneydoğu illerinde Kimse Yok mu derneğini aracılığıyla gönderildi. 2014 yılının bahar veya yaz ayların a M T., isimli şahıs beni aradı, Hürriyet Parkı içinde faaliyet gösteren lokantaya bir büyüğümüz gelecek sizde bu akşam düzenlenecek olan yemekli toplantıya katılın dedi. Bende tamam dedim ve akşam bahse konu yere gittim. Burada benimle birlikte; İ. K., isimli sohbet hocası, İl İmamı Eyüp Doğan ve yine ismini hatırlamadığım bir çok kişi vardı. Bu toplantıya Malatya dan tahminen 20 kişi katılmıştık. Bu toplantıya büyüğümüz gelecek dedikleri şahıs Bahattin Karataş isimli şahıs geldi. Bu şahıs yemekten sonra bir konuşma yaptı bu konuşma da; bugün cemaate yapılan saldırıların geçmişte peygamber efendimize de yapıldığını, onun döneminde de aynen bu dönemde yaşadığımız gibi saldırılar olduğunu, bu sebepledir ki bizim hak yolunda yani doğru yolda olduğumuzu bize söyledi. Buradaki amacın kişilerim cemaatten kopması için yapıldığını düşünüyorum. Bahattin Karataş isimli şahıs bir dönem Gaziantep’e bağlı illerin rin bölge imamlığı görevini yaptığını bana İsmail K., isimli şahıs söyledi. 2014 yılı içinde İhsan K., isimli bir şahıs Otelde organize edilen toplantıya katıldı.

Bu şahsın İstanbul ilinde iş adamı olduğunu biliyorum. Bu şahıs o gece da otelde konakladı. Bu şahsın toplantısına Malatya dan yaklaşık 500 kişilik bir vatandaş katılımı vardı. Şuan için katılanların isimlerini hatırlamıyorum Bu toplantıda bu şahıs konuşma yaptı konuşmasında da; cemaatin doğru yolda olduğunu, yapılan h bir şeyin yanlış olmadığını şeklinde konuşarak cemaatten kopmaları engellemeye yönelik bir toplantıda. Yapı tarafından 2014 yılının Haziran ayı gibi Eyüp Doğan Gaziantep e yeni imam sıfatıyla atandı diye biliyorum. Ancak Gaziantep demi yoksa bölge imamı mı bilmiyorum. Bu şahsın yerine Kahramanmaraş il imamı olan Yücel Yıldız isimli şahıs atandı. Bu şahıs Malatya da il imamlığı görevini 3-4 ay kadar yaptı. Malatya’dan,nereye atandığını bilmiyorum. Ancak bu şahıs Malatya’dan gittikten sonra biz mütevelli heyetinde bunlarla hiçbir araya gelmedik. Yapı tarafından atanan il imamımın kim oldu nu bilmiyorum. 2015 yılının ilk ayı itibariyle bizimle görüşen veya görüşmek isteyen kimse kalmadı nitekim 2016 Ocak ayında FETÖ POY kapsamında tutuklandım.”

TAHİR ÖZÇELİK