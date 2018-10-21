Öğrenci Andı yorumu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Aziz Türk milleti bugüne kadar çocuklarını milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirmek için elinden geleni yapmıştır Ve bundan sonra da yapacaktır. Çocuklarımıza eğitim hayatı boyunca milli ve manevi değerlerin önemini hatırlatan her türlü yaklaşım ve etkinlik bizim için son derece önemlidir.Çocuklarımız devletimizin ve milletimizin geleceğidir. Geleceğimizin milli değerlerimizi benimseyerek yetişmesi ve yetiştirilmesi noktasında yaşanan her türlü sorun ilerde üstesinden gelinmesi mümkün olmayan problemleri beraberinde getirecektir. Son dönemde yaşamış olduğumuz darbe girişiminin altında milli değerlerimizden uzaklaşan bir nesil vardır. Bugün de maalesef bazı kesimlerden milli değerlerimizi yansıtan bazı etkinlik ve faaliyetlerin ortadan kaldırılması adına çeşitli adımlar atıldığını görmekteyiz. Bu adımlar hepimizi derinden yaralamaktadır. Çocuklarımıza eğitim günlerine başlamadan önce andımızın okunarak milli değerlerin hatırlatılması ve bunun benimsetilmesi noktasında yapılan faaliyetler bizler için çok değerli olup devamı mutlaka gereklidir.

“CESUR YÜREKLERİ HATIRLATAN ANDIMIZ”

Çocuklarımıza günlerine başlarken şehitlerimizi, kahramanlarımızı ve bu vatanın elde edilmesi uğruna canlarını ve kanlarını feda eden cesur yürekleri hatırlatan andımızın okunması ve bunun gönüllerde benimsenmesi için gerekli adımların atılması tüm halkımız tarafından istenmektedir. Milli değerlerine bağlı vatandaşlarımızdan gelen bu talebi görmezden gelmek yanlış olacaktır. Biz evlatlarımızı milli değerlerimize bağlı olarak yetiştirmek istiyoruz. Evlatlarımıza eğitim verirken ki niyetimiz de milletine ve devletine faydalı olmasıdır. Bu faydanın sağlanabilmesi ise; ancak milli değerlerin benimsenmesi yoluyla mümkün olacaktır. Bu hususu görmezden gelen yaklaşımlar ülkemize ve milletimize zarar verecek olup yapılan yanlışlardan dönmek ülke menfaatinedir. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi bu ülkenin geleceği milli değerlerine bağlı nesiller ile garanti altına alınacaktır. Bu vizyondan uzak olan görüşleri desteklemek ve bu görüşlerin kendilerine yaşam alanı bulmasını sağlamak ülkeye yapılmış en büyük yanlış olacaktır. Milli değerlerimizin nesilden nesile aktarımını sağlayan her türlü faaliyete sahip çıkmak hepimizin vatan borcudur.”

FENDOĞLU’DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Muhtarlar Günü için de bir mesaj yayınladı.

Fendoğlu, mesajında, “Milliyetçi muhtarlar; mahallelerin ve köylerin sorunları ile ilgilenen, temsilcisi olduğu mekanlarda yaşayan fakir fukaraya el uzatan, halkın sorunlarını yöneticilere ulaştıran ve zamanlarını halka hizmetle geçirip bunu Hakka hizmet bilen değerli insanlardır. Muhtarlık mesleği de bu niyetle yürütülmesi gereken kutsal bir meslektir. Türkiye’deki önemli hizmet makamlarından biri olan muhtarlık müessesesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin önem verdiği ve liderimiz Devlet Bahçeli’nin her fırsatta demokrasi açısından önemini vurguladığı en kıymetli yerel yönetim birimidir. Bu açıdan her zaman olduğu gibi bugün de ülkemizin muhtarlarımıza olan ihtiyacı gözler önündedir. Dolayısıyla ülkemizin ilerlemesi yolunda muhtarlarımızın yapacağı çalışmalar bizler için büyük önem taşımaktadır. Mahallesine ve köyüne sahip çıkan, fakirin derdi ile dertlenmiş, vatanına ve milletine bağlı muhtarlarımızın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine milletim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)