Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle basın açıklaması yapıldı. SGK İl Müdürlüğünde yapılan basın açıklamasında konuşan SGK İl Müdürü Ayten Kara, Genel Sağlık Sigortası ve yapılandırmayla ilgili de konuştu.

Her yıl 16 Mayıs’ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını dile getiren Kara, hafta dolayısıyla kurumların paydaşlarına daha iyi tanıtılabilmek amacıyla bir dizi program gerçekleştirdiklerini ifade etti.

SGK BİRÇOK YENİLİĞE İMZA ATTI

“Sizin de yakından takip ettiğiniz üzere, Kurumumuz son yıllarda birçok değişikliğe ve yeniliğe imza atmıştır. Bunlardan en önemlisi Genel Sağlık Sigortası prim oranlarının tekleştirilmesi uygulamasıdır” diyen Kara, şunları dile getirdi:

“1 Ocak 2012 tarihinden itibaren gelir testi sonucuna göre 3 kademede ödenen GSS primleri 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 6824 sayılı kanunla aylık, asgari ücretin yüzde 3 olan 53,33 TL’de sabitlenmiştir. Buna göre, Sosyal Güvenlik kapsamında olmayanlar, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren ayda sadece 53,33 TL ödemek suretiyle kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası sağlanmış olacaktır. Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması halinde herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortasından yararlanılacaktır. Daha önce tahakkuk etmiş olan borçlar da aylık 53,33 TL’den yeniden hesaplanarak güncellenmiştir. Borçlular bu primleri 31 Nisan 2018 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödeyebilecektir. Birikmiş borçlar, sağlık yardımı alınmasına engel teşkil etmeyecek, ancak bu borçların 31 Nisan 2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde 1 Nisan 2017 tarihinden ödeme tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Kişilerin sağlık yardımından yararlanabilmesi için 30 gün GSS primi ödenmiş olması yeterli olup, sağlık yardımının kesintiye uğramaması için 60 günden fazla GSS prim borcu olmaması gerekmektedir.”

4 AY UZATILDI

Yapılandırma başvurunda vatandaşların mağdur olmaması için son ödeme gününe dikkat çeken Kara, “6736 sayılı kanuna göre yapılandırılan SGK borçlarının taksit ödeme süreleri 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştı. Buna göre yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi 31 Mayıs 2017 tarihinde sona ermektedir. Yapılandırma başvurusunda bulunanların mağdur olmamaları bakımından, son ödeme gününe dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.

MUTLU SARIGÜL