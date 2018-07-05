Odanın görüşü alınsın

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve beraberindekiler Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamında ziyaret ettiler. Yeşilyurt bölgesi başta olmak üzere Malatya’da bulunan bütün berber ve kuaförlerle ilgili sorunları anlatan Başkan Toptaş’ın gündeminde berberler arasındaki mesafe farkı ve gelinlikçilerde yer alan kuaförler ile fotoğrafçılar da vardı. Görüşmeden sonra kısa bir değerlendirme yapan Başkan Toptaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretine bulunduklarını dile getiren Başkan Toptaş, Oda olarak yaşadıkları sıkıntıları Başkan Çınar’a anlattıklarını söyledi.

BUNA BİR ÇARE BULACAĞIZ İNŞALLAH

Başkan Çınar’a Sıtmapınarı’ndaki sıkıntıları örnek gösterdiklerini ifade eden Başkan Toptaş, “En büyük sorunumuz birbirlerine yakın iş yerlerine ruhsat verilmesini konuştuk. Başkanımız Battalgazi belediyesine de bunu iletirseniz bir ortak çalışma yapar ve bunun için bir çare buluruz diye söz verdiler. Sıtmapınarı’nı örnek gösterdik. En azından bir mesafe farkının olmasını, Temelli Caddesi’ni merkezdeki iş yerlerini söyledik. Şimdiye kadar verilen ruhsatlara bir şey demiyoruz, bundan sonra önlemini alsınlar diye talepte bulunduk. Yeşilyurt Belediye Başkanımız bunu çok olumlu karşıladı. Önümüzdeki hafta içerisinde Battalgazi Belediyesiyle de görüşeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bilgisi var. Buna bir çare bulacağız inşallah” diye konuştu.

SITMAPINARI KALDIRAMIYOR ARTIK

Bir berber dükkanı açıldığında odalarının görüşünün alınmasını isteyen Başkan Toptaş, “Bunun bir örneği Bolu’da yaşanmış. Bolu’daki Berberler Kuaförler Odası Başkanımız Nezahat Gökçe ve diğer oda başkanlarıyla beraber sadece berber, kuaför güzellik salonu değil bütün esnaflarla ilgili bu sorunların olduğunu ve orada bu sorunun meclis kararıyla çözüldüğünü görüyoruz. Bu mahallede bir bakkal bir berber olsun iş yeri açılacağı zaman odanın da görüşü alınarak uygunsa müsaitse diye karar almışlar. Müsait değilse onu farklı bir mahalleye sarktırarak bu şekilde bir çözüm noktası bulmuşlar. Biz bunun Malatya’da olmasını sadece berber ve kuaförler için değil biz istiyoruz ki bütün esnafa bu olsun. Bir yer açılacağı zaman en azından odanın bir görüşü alınsın ve açılsın. Sıtmapınarı’nda bir caddede 30 tane erkek berberi var. Sıtmapınarı orayı kaldıramıyor artık. Valiliğin arkasındaki sokağın adını kuaförler sokağı koymuşlar. Bu soruna bir çözüm bulmak için belediyelerle istişareye geçtik. İnşallah buna bir çözüm bulacağız” şeklinde konuştu.

BİZ BUNLARI DİLE GETİRDİK

Başkan Toptaş, gelinlikçiler ve fotoğrafçılarla ilgili de konuşarak, “Bununla ilgili yoğun bir şekilde bize bir şikâyet var. İnönü caddesinde güzellik salonları bu konuda şu anda yoğun bir şekilde açılıyor ve hepsi de yan yanalar. Fuzuli Caddesi de yine öyle. Sıtmapınarı, Temelli Caddesi de yine böyle. Biz bunu belediyelerle istişare içine geçtik olumlu karşıladılar. Battalgazi Belediyesi kaldı onunla da görüşeceğiz. En kısa sürede buna bir çözüm bulacağız. Gelinciklerin içinde de kuaför olduğu için bize büyük darbeyi onlar vuruyor zaten. Fotografçılara da büyük bir darbe vuruyorlar. Gelinlikçiler fotoğrafı da içine kattığı için. Biz bunları da dile getirdik. İlerleyen günlerde bu yaşadığımız sıkıntıları bir dosya halinde hazırlayacağız ve iki belediyeyle de oturup bir çözüm noktasına varacağız” ifadelerini kullandı