Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan iki unsur; biri diyet diğeri spor. İşte bu ikisi bir araya gelince Malatyalı kadınlar inanılmaz bir gece geçirdi. Özel bir organizasyon ile Malatyalı kadınlar, hem sağlık beslenmenin tüyolarını aldı hem de Ünlü Dansçı Ömür Abay’ın sahne şovuna eşlik etti. “Obeziteye karşı zumba ile savaşıyoruz” etkinliğinde katılımcılara bitki çayı ve meyve salatası ikramı yapılırken, gecenin sonunda kazanan sağlıklı yaşam oldu.

HARİKA BİR GECE YAŞATTIK

Bir otelde gerçekleştirilen “Zumba Gecesi”nin organizatörlüğünü yapan Eyüp Boyraz, kendisinin de kickboks eğitmeni olduğunu belirterek, dünyanın en büyük sağlık sorunlarının başında gelen obeziteye karşı mücadele verdiklerini söyledi. Sağlıklı beslenme ve düzenli bir hayat tarzı adına sporun önemine değinen Boyraz, “Spor, hayatımızın her anında yer almalıdır. Bunun bilinci ile Malatyalı kadınlarımıza yönelik böyle bir etkinlik düzenledik. Uzman diyetisyenlerimiz ve dansçılarımızla, kadınlarımıza harika bir gece yaşattık. Amacımız, sağlıkta en büyük sorunlardan biri haline gelen obeziteye savaş açmaktı, onu da başardığımızı düşünüyoruz. Katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İLK 5 İL ARASINDA MALATYA YER ALIYOR

Kadınlara özel düzenlenen gecede BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Serkan Bentli ise Malatya’nın obezitede Türkiye’nin ilk 5 ilinden biri olduğunu vurgulayarak, “Obezite önemli sağlık sorunlarından biridir. Ülkemizde de obetize prevalansı oldukça yüksektir. Avrupa’da Türkiye birinci sıradayken, Türkiye’de ise ilk 5 il arasında Malatya yer almaktadır. Vücuttaki yağ miktarının fazla olma biçimi olan obezite, ilimizde fazlasıyla reaksiyon göstermektedir” diye konuştu.

ÖLÜM ORANLARINDA ARTIŞLAR OLUR

Obeziteden dolayı kaynaklanan hastalıkları sıralayan Bentli, “Obezitenin nedenlerinden biri de genetik faktörler. İlaç kullanımı, duyusal duyum, obeziteyi belirleyen hastalıklardır. Yapılan çalışmalar vücut ağırlığının genetik kontrolü ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Bunun için anne ve babada kilo, obezlik ve morbit obez var mıdır diye soruluyor. İlaç kullanımı, çeşitli supplementler ve gereksiz alınan ilaçlar da, obeziteye neden olabiliyor. Bunun yanı sıra duyusal durum da mevcuttur. Duyusal durum, duygusal açlıktır. İstemsiz bir şekilde çok yememiz demektir. Doygunluk hissinin oluşmamasıdır. Duyusal durumun en büyük sonucu obezitedir” şeklinde konuştu.

OBEZİTE ORANI ÇOK YÜKSEK

Obeziteyi engellemenin yollarından ilkinin sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu dile getiren Bentli, “Vücut ağırlığını arzu edilen düzeye indirmek, kişinin bütün besin gereksinimini dengeli bir şekilde karşılamak, kişiye yanlış beslenme alışkanlıkları yerine doğru beslenme alışkanlıklarını dikta etmek ve vücut ağırlığı arzu edilen düzeye geldiğinde tekrar ağırlık kazanımını engellemek için tedbirler almak gerekiyor. Malatya obezite oranı çok yüksek bir şehir. Bunun nedeni ise insanlarından kaynaklanıyor. İnsanlarımız çok düşük seviyelerde fiziksel aktivite yapıyor” ifadelerini kullandı.

MALATYALILARIN İLGİSİ İNANILMAZDI

Zumba dansının Türkiye’deki önemli isimlerinden biri olan Eğitmen Ömür Abay ise Malatyalı kadınların sağlıklı beslenme ve spor için düzenlenen geceye ilgisini oldukça beğendiğini söyledi. Abay, “Malatyalı kadınlarımızın zumbaya olan ilgisini çok beğendim. İnanılmaz enerjileri yüksek. Ben profesyonel dansçıyım. Uzun yıllar sahnelerde dans ettim, kliplerde yer aldım. Zumba dansı parladığı dönemde de zumbaya başladım. 5 yıldır lisanslı bir şekilde zumba yapıyorum. Sadece Türkiye değil, Amerika, İngiltere ve birçok ülkede organizasyonlara katıldık. Amacımız fazlalıklardan ve onları beraberinde getiren hastalıklardan kurtulabilmek. Malatya’ya da bu amaçla geldik. Geceyi düzenleyenlere teşekkür etmek gerekir. Çünkü ilgi inanılmazdı” dedi.

ZUMBAYA BAŞLASINLAR AMA BIRAKMASINLAR

Zumbanın bir dans sporu olduğunu kaydeden Abay, “Dans zaten başlıca bir spordur. Zumba da, her insana hitap eden nadir sporlardan biri. Hareketler daha kolay ve keyifli. Brezilya kökenli bir dans. Zumbayla ilk olarak Antalya’da tanıştım. Zumbanın buluşunu yapan Beto Perez ile 20 gün boyunca zumba yaptık. Antalya sıcağında zumba biraz ağır gelince, 20 günün ardından tekrardan bıraktım. Ama zumbaya karşı olan ilgim bitmedi ve sonrasında üzerine de katarak devam ettim. Zumbada müziğin de etkisi de çok fazladır. Sağlıklı beslenme ile birlikte yapıldığı taktirde, zumba inanılmaz bir etki gösteriyor. Kişi istediği görünüme hemen kavuşabiliyor. Şiddetle tavsiye ederim. Zumbaya başlasınlar ama bırakmasınlar” diye konuştu.

BÜTÜN EZGİLERDEN ALINTI VAR

Avrupai tınılardan oluşan zumba müziklerinde aslında dünyanın her bölgesinden ezgiler kullanıldığını aktaran Abay, “Bunu sadece Latin müzikleri olarak düşünmeyin. Kenya kökenli ezgiler kullanılıyor, oryantel ezgileri kullanılıyor. Türk ezgileri yok mu, elbette ki var. Zumba dansı için bütün ezgilerden alıntı var. Müziklere genelde Türk ezgilerini daha çok kullanmaya çalışıyoruz. Bu dansın her figürünü biliyorum. Bu dans için özel eğitim aldım. Ben zaten dansçı olduğum için zumba benim için zor olmadı. Benim çok öğrencim var. 7 yaşında bir öğrencim var. Şu anda Türkiye’ye kafa tutacak bir dansçı. Aynı zamanda fitness hocası olduğum için sağlıklı bir yaşam sadece zumbayla olmuyor. Diyet, fitness ve platesin hepsini yapmak lazım” şeklinde konuştu.

EKMEKTEN UZAK DURSUNLAR

Kadınlara bazı tavsiyelerde bulunan Abay, “Elimden geldiği kadar reçel türü şeylerden uzak duruyorum. Malatyalı kadınlarımız da öyle yapsınlar. Çikolatadan, asitli içeceklerden uzak dursunlar. Beslenmelerine dikkat etsinler. Ekmekten uzak dursunlar, kimseye tavsiye de etmiyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇOK İYİ BİR ŞEHİR

Malatya’nın özel bir şehir olduğunun altını çözen Abay, “Ben Malatya’nın bu kadar güzel olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Konuşuluyordu ama ben bu kadarını beklemiyordum. Malatya hiç umduğum gibi çıkmadı. Çok iyi bir şehir. Kadınlarımıza özellikle zumbayı tavsiye ediyorum. Bisiklet, koşu bandında insanlar ister istemez sıkılıyorlar. Ama zumbayla insanlar sıkılmazlar da. Hem arkadaş edinirler hem eğlenceli hem de kısa sürede zayıflarlar” diyerek konuşmasını noktaladı.











MUTLU SARIGÜL