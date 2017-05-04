Açlık ve kıtlığın yaygın olduğu eski çağlardaki toplumlarda obezitenin bir sağlık ve zenginlik göstergesi olarak algılandığını hatırlatan Görgel, “Yetersiz beslenme, Afrika başta olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinde halen bir problem olmakla birlikte günümüzde bir salgın hastalık hızıyla yayılan ve tüm dünyayı etkileyen aşırı beslenme ile ilişkili obezite, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sağlık problemi olarak karşımızdadır. Ülkemizde erişkin nüfusun üçte bire yakın kısmı obezdir ve bu oran son 25 yıl içinde neredeyse 2 kat artmıştır. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ciddi bir problem olmasına rağmen obezite sıklığındaki artış göz ardı edilmekte ve hastalığın tabiatı gereği kilo alma süreci yavaş ilerlediği için de kişi ve toplum bir anlamda obeziteye alışmaktadır” diye konuştu.

ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Obezitenin birçok hastalığa zemin hazırladığını dile getiren Görgel, “Başta tip 2 diyabet (şeker hastalığı) olmak üzere yüksek tansiyon, dislipidemi (kolesterol ve kan yağlarında bozukluk), kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi problemleri, çeşitli iç organ (mide, safra kesesi, karaciğer ve böbrek) hastalıkları, bazı kanser türleri, yük binen eklemlerde harabiyet, cinsel fonksiyon bozukluğu ve psikososyal problemler gibi çok sayıda hastalığa neden olmaktadır. Bu kadar yaygın görülen ve ciddi sonuçlara yol açan bir sağlık problemi ile mücadele edebilmek için öncelikle obezite ile ilgili farkındalığın arttırılması gerekir. Bu açıdan hastalar ve hekimler dışında ilgili devlet kurumlarına, mahalli idarelere, sivil toplum kuruluşlarına, basın-yayın organlarına ve eğitim konusunda bilinçlenmenin erken yaşlarda başlatılması adına öğretmenlerimize de önemli görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

TEDAVİ ZOR VE PAHALI

‘Tedavi zor ve pahalı, korunmak kolay ve ucuzdur’ ilkesi gereği diğer hastalıklarda olduğu gibi obezite için de hastalık gelişmeden önce önleyici tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Dr. Ahmet Görgel, “Koruyucu hekimlik uygulaması kapsamında, uzmanlık alanı olsun olmasın her hekimin boy ve ağırlık ölçümüyle basit bir şekilde hastanın vücut kitle indeksini (VKI) tespit etmesi ve bel çevresi ölçümüyle varsa abdominal obeziteyi (karın bölgesindeki yağ dokusu artışı) belirlemesi mümkündür. Sadece hekimlerce değil herkes tarafından bir tartı ve mezura yardımıyla her yerde kolaylıkla yapılabilecek bu ölçümler sayesinde kişinin obezite ile ilgili risk durumu ortaya konularak sağlıklı beslenme ve fizik aktivite gibi obezite tedavisinin vazgeçilmez unsurlarına yönelik uyumun ve isteğin arttırılması sağlanır. Obezite tedavisinin mucizevi bir yöntemi veya sihirli bir formülü yoktur, uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir tedavi ancak ve ancak obeziteye yol açan hayat şeklinin ve yanlış alışkanlıkların değiştirilmesiyle mümkündür” ifadelerini kullandı.

5’İNCİ SIRADA GELİYOR

“Sanayileşmeyle birlikte beden gücüne daha az ihtiyaç duyulması, refah seviyesinin yükselmesine ve teknolojik gelişmelere paralel olarak enerji alımının artıp enerji harcanmasının azalması gibi sebeplerle önceleri gelişmiş toplumları etkileyen bir problem olan obezite, günlük hayatı batı tarzı yaşamanın yaygınlaşmasına bağlı olarak günümüzde zengin-fakir toplum ayrımı yapmaksızın tüm dünyayı ilgilendiren bir salgın haline gelmiştir” diyen Görgel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Son 25 yılda ülkemizde yapılan çalışmalar obezitedeki artış hızının tehlikeli boyutlara ulaşarak erişkin nüfusun yaklaşık üçte birinin obez, üçte birinin de fazla kilolu olduğunu ortaya koymuştur. Genel itibariyle ülkemizde obezite oranı kadınlarda daha yüksek olmakla birlikte son 20 yıl içinde erkeklerdeki obezite görülme sıklığı endişe verici şekilde yüzde 100’den fazla artış göstermiştir. Obezitenin bölgelere dağılımına baktığımızda Doğu Anadolu bölgesinde bir miktar düşük bulunmakla birlikte tüm bölgelerimizde birbirine yakın olduğu görülür, Malatya ise bölgenin aksine obezite sıklığının yüzde 35’in üzerinde tespit edildiği bir il olarak çalışmaların yürütüldüğü 15 büyükşehir arasında Adana, Bursa, İstanbul ve Samsun’dan sonra 5’inci sırada gelmektedir.”

BASMAKALIP DİYET LİSTELERİ

Obezite hastalığının tedavi yöntemine ilişkin konuşan Görgel, “Obez bir hastanın tedavisi öncesinde iki temel noktanın belirlenmesi önemlidir. Bunların ilki obeziteye eşlik etmesi muhtemel diğer hastalıkların (diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, karaciğer yağlanması, kalp-damar hastalıkları, depresyon, solunum problemleri, eklem tahribatı) gözden geçirilmesi, diğeri ise obezitenin altında yatan hormonal veya ilaç kullanımı ile ilişkili bir sebebin olup olmadığının tespit edilmesidir. Yöntem ne olursa olsun obezite tedavisindeki vazgeçilmez husus doğru beslenme ve fizik aktivite alışkanlıklarının kazanılması, daha da önemlisi bunun sürdürülmesidir. Diyet kelimesi, hastalarda birkaç hafta veya birkaç aylık bir süre boyunca yapılıp sonra bırakılması gereken bir beslenme şekli değişikliği olarak algılandığı için bu terimin kullanılması uygun değildir. Aslında tıbbi beslenme tedavisi olarak isimlendirdiğimiz çok daha kapsamlı bu durum, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasını ve sürdürülmesini amaçlayan, ağırlık kaybı için ulaşılabilir gerçekçi hedefler belirleyen ve belli bir zaman dilimine sınırlı olmayan kalıcı bir beslenme şekli değişikliğini ifade eder. Tıbbi beslenme tedavisinin başarısı için aile ve arkadaş çevresinin de obez kişiye destek olmaları uyum ve isteğin arttırılması adına önemlidir. Kişinin genel sağlık durumunu, varsa ek hastalıklarını, fizik aktivite sıklığı ve yoğunluğunu dikkate almayan, çok düşük kalorili, temel besin öğeleri (protein, yağ, karbonhidrat) ile vitamin-mineral ihtiyacınıyeterli ve dengeli miktarda içermeyen, tek tip beslenme şekline dayalı basmakalıp diyet listeleri ile sağlıklı bir beslenme mümkün değildir” dedi.

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

“Fizik aktivitenin arttırılması hem obezite tedavisinde hem de azalan vücut ağırlığının muhafaza edilmesinde son derece mühimdir, üstelik fizik aktivitenin kilo verme dışında pek çok ilave faydası vardır” diyen Görgel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Fizik aktivite esnasında insülin direncinin azalmasıyla birlikte glukoz kullanımının artması kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur, kan basıncı ve lipid profilinin düzelmesiyle ilişkili olarak kalp-damar problemlerinin görülme sıklığı azalır, ayrıca kas kitlesinin ve kas gücünün artışı yük binen eklemlerde tahribat gelişmesini engeller. Mümkünse her gün, değilse gün aşırı yapılan 40-45 dakikalık orta yoğunlukta bir egzersiz (3-4 kilometre yürüme, alternatif olarak bisiklet kullanma, yüzme, ip atlama, merdiven çıkma veya bağ-bahçe işleriyle uğraşma) hem obezite hem de ilişkili diğer metabolik bozuklukların tedavisi için çok önemli katkı sağlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus da, uzun süre hareketsiz bir hayat şekline sahip obez kişilerin egzersiz programına başlamadan önce kalp damar sağlığı yönünden muayeneden geçmeleridir, aksi takdirde alışık olmadığı bir efora maruz kalan hasta bazen ölümcül sonuçlar doğurabilecek tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Obezite gelişimindeki genetik, beslenme ve fizik aktivite gibi etkenler düşünüldüğünde tek başına bir ilaçla obezitenin tedavi edilmesinin mümkün olmadığı da kolaylıkla anlaşılır. Obezite tedavisinde cerrahi müdahalenin rolü son yıllarda giderek artmaktadır, doğru hasta seçimi yapıldığı ve ameliyat sonrası dönemde hasta tarafından tıbbi beslenme tedavisine uygun davranıldığı takdirde bu seçenek günümüz şartlarında en etkili tedavi şekli gibi görünmektedir. Cerrahi girişimler ya mide hacmini küçülterek gıda alımını kısıtlayıcı etki sağlar veya ince bağırsak bölgesini devre dışı bırakarak gıda emilimini azaltır, bazen de her iki yöntem birlikte uygulanır. Gıda emilimini azaltan ameliyatlar mide hacmini küçülten ameliyatlara kıyasla genel olarak daha fazla ağırlık kaybına sebep olur ancak ince bağırsağın devre dışı kalması çeşitli mineral ve vitaminlerin (demir, kalsiyum, B12 ve D vitamini gibi) eksikliğine yol açabilir, ameliyat sonrası hastalar bu yönden de yakın takip edilmeli ve gerekirse takviye tedaviler uygulanmalıdır.”

MUTLU SARIGÜL