Yakın zamanda yapılan araştırmalar, obezite ameliyatı olan hastaların, 10 yıllık takiplerinde verdikleri kilonun çoğunu korudukları belirlendi. Kilo kaybıyla beraber şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, eklem hastalıkları ve uyku apnesi gibi obezite ile ilgili yandaş hastalıklarda da ciddi oranlarda iyileşmeler olduğu görüldü.

YAPILAN ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Halil Coşkun, bu konuda önemli bilgiler verdi. Coşkun, “Virginia Tıp Fakültesinden Dr. J. Hunter Mehaffey ve arkadaşları geniş bir veri tabanı kullanarak 1985-2004 yılları arasında morbidobezite için obezite ameliyatı uygulanan bin 87 hastayı incelediler. Hastaların demografik özelliklerine bakıldığında; çoğunun kadın, 40’lı yaşlarda ve vücut kitle indekslerinin ortalama 50 kg/m2(süper obez) olduğu bulundu. Obezite ameliyatından iki yıl sonra, hastalar fazla kilolarının ortalama yüzde 74'ünü kaybetti.Ameliyattan 10 yıl sonra ulaşılan 651 hastanın yapılan incelemesinde ise kaybedilen fazla kilolarının ortalama yüzde 50’den fazlasının korunduğu gözlemlendi. Araştırmacıların kayıtlarına göre; çalışmaya alınan hastaların yüzde 41'inde diyabet, yüzde 25'inde kalp hastalığı, yüzde 59'undayüksek tansiyon ve yüzde 36'sında uyku apnesi mevcut idi. Ameliyat sonrası 10 yıllık takip sonuçlarında ise diyabette yüzde 60, kalp hastalığında yüzde 50, yüksek tansiyonda yüzde 50 ve uyku apnesinde yüzde 70’den fazla gerileme olduğu bulundu. İnsanlar sadece yüksek miktarda kilo kaybetmekle kalmayıp, çok daha sağlıklı bireyler haline geldiler” ifadelerine yer verdi.

AVANTAJLARI ÇOK

Çalışmanın sonuçları ile ilgili Michigan Üniversitesi'nden Dr. Amir Gheri’nin yaptığı değerlendirmede “Obezite ameliyatların avantajları muazzam. Bu tip ameliyatların danışma, beslenme yardımı ve egzersiz programları gibi yoğun tıbbi tedaviyi oldukça aşan yararlar sağladığı kanıtlanmıştır” ifadesini kullandı.

Dr. Gheri, yeni bulguların faydalı olduğunu söyleyerek zamanla geri kilo almak konusunda daima bir endişenin olduğunu, bu nedenle fazla kilonun yüzde 50'sinin verilmesinin ve 10 yıl muhafaza edilmesinin başarılı görüldüğünü ancak kilo kaybı ameliyatlarının bir çözüm değil, bir araç olduğuna dikkat çekti. Gheri, “Obezite ameliyatları; obezite tedavisi ve yönetimi konusunda bulmacanın büyük bir parçasıdır. Ancak kötü beslenme alışkanlıklarınıza geri dönebilirsiniz. Bu nedenle de deneyimli bir ekip tarafından yapılacak takipler, tedavinin başarısı için hayati öneme sahiptir” dedi.

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