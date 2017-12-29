Mahalle ziyaretleri kapsamında Kızılhisar Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Boyraz, “Belediyemize ait taş fabrikasında üretilen parke taşları ilçemizin tamamına döşeyeceğiz. Göreve geldiğim günden bugüne kadarki sürede vatandaşın hizmetinde oldum. İlçemizi yeninden ayağa kaldırabilmek için bakanlıklara projelerimizi sunduk ve bu projelerin takipçisi olduk. 2017 yılı içerisinde 28 mahalle muhtarı ile toplantı yaptık. Toplantıda ilçe merkez ve mahallelerin genel durum değerlendirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Burada yapılan istişare ile çok güzel bilgiler aldık” sözlerine yer verdi.

KULUNCAK-DARENDE YOLU

Projesi 2018 yılında olan yatırımların da bir an önce bitmesi için çalıştıklarını aktaran Başkan Mehmet Boyraz, Kuluncak-Hekimhan arasındaki yol artık tarihe karışacak. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun, inşallah bir an önce tamamlanır ve halkın hizmetine sunulur. Belediye Başkanı olarak yol tamamlanana kadar bizzat takipçisi olacağım. 2017 yılı sonunda Hekimhan-Kuluncak yolunda 21 kilometre bitti, 8 kilometre ise kamulaştırmadan dolayı 2018 yılına kaldı. Bu yolu önce Darende’ye bağlayacağız, ondan sonra da Sivas’a bağlayacağız. 2018 yılında da İnşallah Kuluncak-Darende yoluna başlayacağız.”

TAHİR ÖZÇELİK