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O proje bitecek mi?

Minibüslerin Özel Halk Otobüsüne dönüştürme projesinin bitmesi konusuna net bir cevap vermeyen MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Bu kararı verecek kişi ben değilim. Biz sadece bir karar verilirse bu kararı en iyi şekilde uygularız” dedi.

O proje bitecek mi?

Minibüslerin Özel Halk Otobüsüne dönüştürme projesinin bitmesi konusuna net bir cevap vermeyen MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Bu kararı verecek kişi ben değilim. Biz sadece bir karar verilirse bu kararı en iyi şekilde uygularız” dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:58
O proje bitecek mi?

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde toplu taşıma yapan minibüslerin Özel Halk Otobüsüne dönüştürülmesi projesini hayata geçirdikten sonra bazı hatlarda çalışan minibüsler otobüse dönüştürülmüş, Özel Halk Otobüsü adı altında hizmet etmeye devam etmişlerdi. Şimdilerde ise geriye kalan minibüslerin halk otobüsüne dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği merak konusu olurken, minibüsçü esnafların zihninde biten bu projeyle ilgili BUSABAH gazetesine kısa bir açıklama yapan MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, ser verip sır vermedi.

Minibüslerin otobüse dönüştürülmesinin bittiğini veya bitmediğini söyleyemeyeceğini dile getiren Tamgacı, ama öncelikle ellerindeki hem vatandaşlara hem kendilerine hem otobüs sahiplerine yansıyan sorunları çözmek istediklerini söyledi.

SIKINTILARI HEP BERABER ÇÖZMEMİZ LAZIM

Verilen kararları en iyi şekilde yapacaklarını ifade eden Tamgacı, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’la oturulup konuşulur ama şu an bu sıkıntıları hep beraber çözmemiz lazım. Bu kararı verecek kişi ben değilim. Biz sadece bir karar verilirse bu kararı en iyi şekilde uygularız. Bu konuyla ilgili belediye tarafındaki arkadaşlarımız çalışıyorlarsa bir şey diyemem” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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Minibüslerin Özel Halk Otobüsüne Dönüştürme ProjesiMOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı
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