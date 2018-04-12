Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110212
ALTIN
176.331
DOLAR
4.0915
STERLİN
5.8098
EURO
5.0368

O PROGRAMA MALATYA’DAN 11 VATANDAŞ KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roman vatandaşlarla buluştu.“Binbir Renk Tek Millet” Büyük Roman Buluşması’na Malatya’da ikamet eden 11 Roman vatandaş katıldı. Programa katılan Roman vatandaşlar  Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlandı.

O PROGRAMA MALATYA’DAN 11 VATANDAŞ KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roman vatandaşlarla buluştu.“Binbir Renk Tek Millet” Büyük Roman Buluşması’na Malatya’da ikamet eden 11 Roman vatandaş katıldı. Programa katılan Roman vatandaşlar  Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlandı.

12 Nisan 2018 Perşembe 16:23
O PROGRAMA MALATYA’DAN 11 VATANDAŞ KATILDI

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genel Başkan Yardımcım Öznur Çalık hanımefendi ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri çok duygulandırdılar. Beni doğduğum, büyüdüğüm mahalleme götürdüler. Orada sınıf arkadaşlarım vardı, beraber top oynadığım arkadaşlarım vardı. O mahallede bu kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm.” dedi.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan Roman vatandaşlarla iç içe olduğunu, irtibatı hiç kesmediğini belirterek, “Aynı mahallede doğduk, aynı mahallede büyüdük. Demek ki oradan Cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş, Başbakan çıkabiliyormuş. Gerek bu tarz toplantılar vesilesiyle, gerek illere yaptığımız ziyaretlerde, gerekse de Kasımpaşa’ya gidişlerimde hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım, halleştim, helalleştim. İnşallah bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK - (busabahmalatya.com)

İHA

Son Güncelleme: 12.04.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkMalatyaBinbir Renk Tek MilletRoman VatandaşlarRECEP TAYYİP ERDOĞAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA'DA ŞEHİT OLMUŞTU
MALATYA'DA ŞEHİT OLMUŞTU
İSRAİL'DEN ŞOK İDDİA
İSRAİL'DEN ŞOK İDDİA
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim