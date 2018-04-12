O PROGRAMA MALATYA’DAN 11 VATANDAŞ KATILDI

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Genel Başkan Yardımcım Öznur Çalık hanımefendi ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri çok duygulandırdılar. Beni doğduğum, büyüdüğüm mahalleme götürdüler. Orada sınıf arkadaşlarım vardı, beraber top oynadığım arkadaşlarım vardı. O mahallede bu kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roman vatandaşlarla iç içe olduğunu, irtibatı hiç kesmediğini belirterek, “Aynı mahallede doğduk, aynı mahallede büyüdük. Demek ki oradan Cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş, Başbakan çıkabiliyormuş. Gerek bu tarz toplantılar vesilesiyle, gerek illere yaptığımız ziyaretlerde, gerekse de Kasımpaşa’ya gidişlerimde hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım, halleştim, helalleştim. İnşallah bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK - (busabahmalatya.com)