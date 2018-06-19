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O POLİS KONUŞTU

Malatya’da susamış bir köpeğe elleriyle su içiren Polis Memuru Seyit Kurtulmuş BUSABAH'a konuştu. Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Seyit Kurtulmuş, "İnönü Caddesi'ndeki Dörtyol'da görev yapıyordum. Hava çok sıcaktı. Meydandaki çeşmenin başında bir köpek gördüm. Musluktan damlayan suya yetişmeye çalışıyordu. Yanına yaklaştığımda, 'Bana su ver' der gibi baktı. Avucuma su alarak içirmeye başladım. Suyu kana kana içtikten sonra sanki teşekkür edercesine gözlerime bakıp gitti” dedi.

O POLİS KONUŞTU

Malatya’da susamış bir köpeğe elleriyle su içiren Polis Memuru Seyit Kurtulmuş BUSABAH'a konuştu. Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Seyit Kurtulmuş, "İnönü Caddesi'ndeki Dörtyol'da görev yapıyordum. Hava çok sıcaktı. Meydandaki çeşmenin başında bir köpek gördüm. Musluktan damlayan suya yetişmeye çalışıyordu. Yanına yaklaştığımda, 'Bana su ver' der gibi baktı. Avucuma su alarak içirmeye başladım. Suyu kana kana içtikten sonra sanki teşekkür edercesine gözlerime bakıp gitti” dedi.

19 Haziran 2018 Salı 10:38
O POLİS KONUŞTU

“Teşekkür edercesine gözlerime bakıp git

Malatya'dan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği, bir trafik polisinin susayan bir köpeğe çeşmeden avuçlarıyla defalarca su içirdiği görüntü sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırdı.

Türkiye, Sakarya'da kuyruğu ve patileri vahşice kesilmiş halde bulunan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpeğe yapılan vahşeti konuşurken Malatya'dan ise "İşte insanlık ve hayvan sevgisi bu" dedirten bir görüntü ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği ve bir trafik polisinin, susayan bir köpeğe çeşmeden avuçlarıyla defalarca su içirdiği görüntü sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekoru kırdı.

'SU VER' DER GİBİ BAKTI

BUSABAH'a konuşan Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Seyit Kurtulmuş, "İnönü Caddesi'ndeki Dörtyol'da görev yapıyordum. Hava çok sıcaktı. Meydandaki çeşmenin başında bir köpek gördüm. Musluktan damlayan suya yetişmeye çalışıyordu. Yanına yaklaştığımda, 'Bana su ver' der gibi baktı. Bitkindi. Önce su vermek için etrafta kap aradım. Bulamayınca avucuma su alarak içirmeye başladım. 5-6 defa bunu tekrarladım. Suyu kana kana içtikten sonra sanki teşekkür edercesine gözlerime bakıp gitti. Vicdanı olan her insanın yapması gerekeni yaptım. Görüntülendiğimi bile fark etmedim" sözlerini kaydetti.

busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPolisSeyit Kurtulmuş
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