Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Mahallesi 7600. Sokak’ta yapımı tamamlanan yeni parka mayıs ayındaki helikopter kazasında yaşamını yitiren Türkiye’nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut’un adını verdi. 4 bin metrekare arazi üzerine kurulan ve içerisinde basketbol sahası, oyun ünitesi ve oturma gruplarının yer aldığı park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yarbay Songül Yakut’un isim tabelasının önünde asker selamı veren kadın jandarmalar, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Törene katılanlar park alanını gezerken, tören sonrasında şehit için lokma da döktürüldü.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Biz 'bir kadın tüm dünyayı değiştirir' sözünü dünyaya kanıtlamış bir anneyi kalbine basmış, Zübeyde annesine yakışmış Karşıyaka’yız. Yarbay Songül Yakut, halkımızın kalbinde ve Karşıyaka’da adını taşıyan bu parkta bir daha ölümsüzlüğe kavuşacak. Songül yarbay, uğradığı kumpas karşısında üç yıllık bir onur savaşı verdi ve haklılığını kanıtladı. Savunduğu değerleri biz de sonsuza dek savunacak, bu ülkenin Cumhuriyet değerlerini asla çiğnetmeyecek, teslim olmayacağız. Anısı önünde saygıyla, sevgiyle, minnetle eğiliyorum” dedi.



“SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Biz, ulu önderimiz Atatürk sayesinde kadın haklarını tüm dünyadan önce savunan ve destekleyen bir milletiz. Songül Yakut, Malatya’nın bir köyünden çıkıp yarbay olabiliyorsa, bunu laik Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz. Şehit acısının dindiği, Atatürk’ün kıymetinin bilindiği bir ülke hedefi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu park, bir Cumhuriyet kadını olan Yakut’un adına çok yakıştı” diye konuştu.

Yakut’un ağabeyi Aliseydi Yakut ve Örnekköy Mahalle Muhtarı Avni Yüksel de Songül Yakut adına açılan park için Başkan Akpınar’a teşekkür etti.

İHA