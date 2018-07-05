O istedi, başkan kabul etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ziyaret talebini geri çevirmediği için mutlu olduğunu dile getiren engelli vatandaş İhsan Demir, “Yeşilyurt Belediye Başkanım Sayın Mehmet Çınar beni kırmayarak davet isteğimi geri çevirmedi. Kendisini ağırlamak istediğimi söylediğimde memnuniyetle geleceğini ancak öncelikle kendisinin beni ve ailemi misafir etmek istediğini öğrendim. Bizleri misafirperverliğiyle onurlandıran Sayın Başkanımız Mehmet Çınar’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız güçlü devlet, güçlü millet, güçlü hizmet diyerek bizlerin yanında, Allah kendisinden binlerce kez razı olsun” dedi.

Ardından konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İhsan Demir kardeşimle seçim çalışmaları sırasında TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde tanıştık. Kendisini çok sevdik. Bizleri ziyaret etmek istediğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Ailesini ve kendisini hemen ağırlamak istedim. Devletini, milletini seven, gönülden bağlılık besleyen kıymetli bir hemşerimiz belediyemizde ağırlamak bizim adımıza onur ve mutluluk verici bir durumdur” şeklinde konuştu.

“HERKES ENGELLİ ADAYIDIR”

Çınar, “Bizler Yeşilyurt Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarla, ürettiğimiz insan odaklı projelerle hemşerilerimizin yanında olduk. Toplumun her kesimine destek olmaya çalışıyoruz. Çınar, “Bizler Yeşilyurt Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarla, ürettiğimiz insan odaklı projelerle hemşerilerimizin yanında olduk. Toplumun her kesimine destek olmaya çalışıyoruz. ‘Herkes aslında birer engelli adayıdır’ düşüncesini aklımızdan hiçbir zaman çıkarmadık. düşüncesini aklımızdan hiçbir zaman çıkarmadık. İlçemizde ikamet eden engeli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımları artırmanın yanı sıra nitelikli hayat koşullarına sahip olmaları, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmek için imkânlarımızı seferber ettik. Maddi ve manevi anlamda desteklediğimiz Görme Engelliler Spor Kulübü ile Otizm Derneğimizin daha nezih ve kaliteli mekânlarda hizmet üretmelerine katkı sunmak adına iki adet bina tahsisi yaptık. Engelleri kaldıran, engelsiz bir Yeşilyurt hedefiyle başlattığımız hizmetler kapsamında Çilesiz Mahallemizde 10 dönümlük alan üzerine ‘Engelsiz Park’ projemizi tamamladık. ‘ Tut Elimden’ projemizle sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrenciler ile ailelerine ev ortamında eğitim, sosyal psikolojik destek ve motivasyon hizmeti sunuyoruz. İnönü Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde; Belediyemize kayıtlı 5 ile 17 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuk ve gençlere rekreasyon, beden eğitimi, planlı egzersiz ve oyun fiziksel etkinlikler gerçekleştirdik. ‘Baştâcı’ projemiz kapsamında ilçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızla birlikte engelli kardeşlerimizin de ev ve kişisel bakımlarını özenle yapmaya devam ediyoruz. Dört yıl içerisinde düzenlediğimiz etkinliklerde toplam 60 adet Engelli Aracı ile sekiz adet işitme cihazı ve bir adet protez kol hediye ettik. Yeşilyurt Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ya da şu anda üzerinde çalıştığımız bütün projelerde engelli kardeşlerimizi düşünüyoruz ve onlarında bu tür projeler içerisinde aktif olarak yer almalarına özen gösteriyoruz. Kaldırımları ve yürüyüş yollarını engelli kardeşlerimize göre yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bizlere uzanan elleri tutmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.